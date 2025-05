Un super-bomber fa tappa a Caorso: Oliver Bierhoff

Nuovo cliente vip al ristorante Morino di Caorso. Domenica era arrivato il cantante Zucchero, oggi è stata la volta Oliver Bierhoff, ex attaccante della nazionale tedesca di calcio, vincitore di un Campionato Europeo (1996) e di uno scudetto con il Milan (1998/99). L'ex bomber, per tanti anni anche dirigente della Federazione tedesca, era accompagnato da un altro uomo, per quello che sembrava essere un pranzo di lavoro. Ovviamente, non poteva che ordinare e apprezzare alcune delle specialità piacentine. Alla fine, foto di rito con gestori e clienti.