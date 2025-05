Pietro Galizzi torna con un nuovo album: "Detto tra noi", realizzato con il celebre violinista Marco Dalsass

Il ritorno in musica di Pietro Galizzi è uno scandire del tempo. E se il tempo degli studi al Nicolini e i primi concerti del Pietro Galizzi Ensemble, nato negli anni di frequentazione del liceo “Respighi”, è ormai passato, le vibrazioni delle sue musiche originali sono più vive che mai. Cristalline, ritmiche, sperimentali in quell’abbraccio tra strumenti che non t’aspetteresti (il sax di Stefano Solari e il violoncello del celebre musicista classico Marco Dalsass). E con Dalsass, Galizzi ha realizzato l’album “Detto tra noi” (disponibile su Spotify), che ospita anche altri musicisti, amici e collaboratori già rodati: Lorenzo Frigerio alla chitarra, Michela Martelli alla voce (da brividi!), Giovanni Merli alle percussioni.

Un album dalle sonorità varie, tra le quali spiccano “La notte” e “Banana Suite”.

Galizzi, che preannuncia con il suo gruppo un possibile futuro concerto a Fiorenzuola, reduce da alcune performance live, ci racconta l’album insieme a Solari, Dalsass e Martelli.

Il percussionista Giovanni Merli Il chitarrista Lorenzo Frigerio Il violoncellista Marco Dalsass La cantante Michela Martelli Il compositore e pianista Pietro Galizzi Il saxofonista Stefano Solari