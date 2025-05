Sette opere nella prossima stagione del Teatro Municipale

Sette opere, cinque concerti, cinque balletti e sette spettacoli per i ragazzi si alterneranno nella stagione 2025/2026 del Teatro Municipale di Piacenza.

Quaranta alzate di sipario per quattro cartelloni che spaziano dal grande repertorio al futuro dell'opera lirica, puntando sulla valorizzazione di giovani talenti affiancati da esperti maestri in un continuo confronto.

L'inaugurazione sarà il 19 dicembre con Stiffelio di Giuseppe Verdi, dramma che affronta i temi del tradimento e del perdono, diretto da Leonardo Sini con la regia di Pier Luigi Pizzi, con il tenore Gregory Kunde al debutto nel ruolo del titolo.

Il 2026 si apre con Don Giovanni di Mozart, in scena il 23 gennaio: sul podio il giovane Enrico Pagano, con la regia di Andrea Bernard, vincitore del Premio Abbiati 2024.

Spazio all'opera buffa, con L'Italiana in Algeri di Rossini, il 27 febbraio, diretta da Alessandro Cadario, con la regia di Fabio Cherstich.

Per i cinquant'anni della morte di Pier Paolo Pasolini, debutterà in prima assoluta il 27 marzo la commissione del Teatro Municipale affidata al venticinquenne compositore piacentino Davide Tramontano, su libretto di Alberto Mattioli, dal titolo Cronaca di un amore. Callas e Pasolini. La regia è di Davide Livermore e Mercedes Martini; sul podio Enrico Lombardi.

Per la ripresa autunnale della Stagione d'Opera, il 2 ottobre, il ritorno della poetica Bohème di Puccini.

Chiusura di Stagione il 6 novembre nel segno di Richard Wagner, compositore assente da 26 anni dal palcoscenico piacentino, con Lohengrin che vedrà sul podio Martijn Dendievel, classe 1995, a cui è affidata anche l'inaugurazione della Stagione concertistica del Municipale alla guida dell'Orchestra Senzaspine.

Direttori e solisti under 35 e giovanissimi porteranno una ventata di freschezza nei cinque concerti in programma: tra questi il violinista Andrea Obiso e il pianista Tom Borrow, mentre per la Danza andranno in scena La Bella addormentata, Cenerentola, Coppélia, un gran Gala di Carnevale con spettatori in maschera e il ritorno del divo spagnolo Sergio Bernal.

La Stagione Young propone Rigoletto per i piccolissimi, Gian Burrasca e la seconda edizione del Campus Teatro per bambini e ragazzi.