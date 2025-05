"Stelle Sonanti", la musica nei luoghi di cura arriva a Borgonovo

Prosegue il progetto “Stelle Sonanti-Musica nei luoghi di cura”, promosso dall’Azienda Usl di Piacenza insieme agli Amici della Lirica di Piacenza e in collaborazione con l’Orchestra Dedicata di Parma. Il nuovo appuntamento all’insegna della musica e dell’attenzione al benessere è per lunedì 26 maggio, alle 16.30, al Parco della Salute di Borgonovo. Davanti alla Casa della Comunità di Borgonovo, un concerto, in uno spazio all’aperto accogliente e accessibile, pensato soprattutto per gli ospiti delle nostre strutture, per i più fragili che frequentano i centri residenziali territoriali e per il personale sanitario che ogni giorno assiste, cura e sostiene tutte queste persone. Un evento che si inserisce nel percorso di valorizzazione della Casa della Comunità nell’ambito del progetto regionale Casa Community Lab.

Protagonisti dell’appuntamento, saranno i due clarinetti, Daniele Titti ed Elena Gubert, affiancati da Fabio Alasia al fagotto. I tre proporranno musiche di Wolfgang Amadeus Mozart (“Divertimento n. 4 in si bemolle maggiore K439/b”, oltre a varie arie tratte da “Le nozze di Figaro”) e Ludwig van Beethoven (“Trio in do maggiore op.87 Allegro, primo movimento”). L’ingresso è libero e gratuito. In caso di maltempo, l'evento si svolgerà in uno spazio coperto adiacente.