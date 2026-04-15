Successo per Elena Cecconi, Galleria in Musica prosegue il 17 aprile con gli ottoni

Si è aperto con grande partecipazione il Festival Galleria in Musica, nato dalla collaborazione tra il Conservatorio Nicolini e la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi. La serata inaugurale del 10 aprile ha unito arte e musica in un dialogo suggestivo, introdotto dalla visita guidata ai capolavori della Galleria condotta dalla direttrice Lucia Pini. Protagonista del concerto è stata la flautista e docente del Nicolini Elena Cecconi con il recital “Il respiro che racconta”, un percorso tra epoche e linguaggi diversi, interpretato con sensibilità e grande controllo espressivo.

Il programma ha accostato autori come Friedrich Kuhlau e Saverio Mercadante alle suggestioni di Claude Debussy, fino a Francis Poulenc, Astor Piazzolla e Jacques Ibert. Particolarmente apprezzato l’intreccio con la poesia: Cecconi ha letto testi propri, creando un dialogo intimo tra parola e suono.

La rassegna prosegue venerdì 17 aprile con l’Antonino Votto Brass Ensemble, formato da studenti e docenti del Nicolini: Roberto Rigo e Valentino Caico alle trombe, Alfredo Pedretti al corno, Giuseppe Zizzi al trombone e Giovanni Cicchelli alla tuba. Anche in questa occasione sono previsti la visita guidata alle ore 20:30 e il concerto alle 21:15 (ingresso 9 euro). In programma musiche di Giovanni Gabrieli, Johann Sebastian Bach, Giuseppe Verdi, Nino Rota, Maurice Ravel ed Ennio Morricone, per un viaggio tra epoche e stili affidato al suono potente e raffinato degli ottoni.