Summer Cult, Venditti scalda i cuori degli spettatori

Tutto esaurito a Piacenza per un Antonello Venditti in grande forma, che ha cantato i suoi più grandi successi e l'intero album "Cuore" del 1984, ospite della rassegna Piacenza Summer Cult. L'occasione, che ha richiamato spettatori anche da altre città d'Italia, era la tappa del tour per i 40 anni di "Notte prima degli esami".

Circondato da una band davvero eccezionale, con alcuni arrangiamenti nuovi e un uso maggiore di tastiere rispetto al pianoforte, il cantautore romano ha fatto cantare il pubblico, da "Sotto il segno dei pesci" a "Roma capoccia", tra lunghi racconti amarcord legati ai brani e al proprio privato.

Una serata davvero emozionante.