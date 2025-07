Dal 9 luglio al 24 agosto: tredici concerti in alcuni dei luoghi più suggestivi della provincia di Piacenza più quattro appuntamenti nelle cantine con “Jazz SummerWine”

L’estate è fatta per prendersi tempo. Per rallentare, godersi i luoghi, la luce, i suoni. E proprio in questa atmosfera nasce, per il dodicesimo anno, Summertime in Jazz, la rassegna musicale itinerante organizzata dal Piacenza Jazz Club con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano – al fianco del progetto fin dalla sua ideazione – e con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Ministero della Cultura, Provincia di Piacenza, Banca di Piacenza e dei numerosi Comuni e Pro Loco che ospitano i concerti. A partire da quello di Piacenza, per passare poi da Bobbio, Castell’Arquato, Cortemaggiore, Gazzola, Morfasso, Rivergaro, Travo e Vernasca.

Una manifestazione che unisce la grande musica a luoghi ricchi di storia, fascino e paesaggio: dal centro di Piacenza ai borghi più belli della Val Trebbia e della Val d’Arda.

Un viaggio a ritmo di jazz, tra castelli medievali, antiche pievi, piazze e sagrati, per scoprire (e riscoprire) il territorio con occhi nuovi e nuove orecchie.

Collaborazioni preziose rafforzano l’edizione 2025: si rinnova quella con il ValTidone Festival e con Klimt’s Ladies, la rassegna culturale estiva della cooperativa Fedro, oltre a una nuova sinergia con il Sun Rock Festival, che arricchisce il programma con un doppio evento di musica e laboratori per bambini.

UN PROGRAMMA CON TANTE VOCI FEMMINILI PROTAGONISTE

Un elemento distintivo di questa edizione è l’ampia presenza di artiste donne sul palco, protagoniste di progetti originali, trasversali e di grande qualità. Una scelta curata e significativa che mette in luce voci e sensibilità diverse, contribuendo a un racconto più ampio e inclusivo del jazz contemporaneo.

Il viaggio musicale prenderà il via a Piacenza giovedì 10 luglio nel cortile di Palazzo Rota Pisaroni – sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano – con la chitarrista Eleonora Strino in quartetto (insieme a lei Claudio Vignali al pianoforte, Giulio Corini al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria) e il suo ultimo progetto che unisce energia, eleganza e libertà dal titolo “Matilde”.

Seguirà il 16 luglio a Cortemaggiore un concerto caratterizzato dalla coinvolgente carica soul di Samantha Iorio insieme alla sua band – ben sette elementi in tutto! - in “Ladies in Soul”, un tributo alle grandi interpreti della musica nera. A supporto di alcuni brani speciali del bellissimo repertorio della serata arriverà tutta l’energia di Spirit Gospel Choir, diretto da Andrea Zermani.

A Morfasso, in uno scenario suggestivo tra le montagne piacentine, il 19 luglio sarà il turno del quintetto di Manina Syoufi che renderà omaggio alla voce e alla storia di Billie Holiday, regina del jazz, donna fragile e fortissima.

Venerdì 25 luglio il cortile di Palazzo Farnese (PC) ospiterà uno degli eventi più attesi della stagione: il concerto di Simona Molinari, “La donna è mobile”, che rientra nella rassegna “Klimt’s Ladies” ed è frutto della collaborazione con la cooperativa Fedro. Una serata elegante e raffinata, nel segno della voce e della canzone d’autore.

Luca Aquino e Giovanni Guidi

Domenica 27 luglio la giornata si sdoppierà: nel tardo pomeriggio, totalmente immerso nella natura, con alle spalle l’Oratorio di Sant’Anna alla Pietra Perduca (Travo), suonerà il quartetto della grintosa Ambra Lo Faro, cantante e polistrumentista, mentre alle 21.30 la suggestiva Piazza Monumentale di Castell’Arquato farà da cornice al concerto del Fabrizio Bosso Spiritual Trio, che, insieme ad Alberto Marsico all’organo e Alessandro Minetto alla batteria, proporrà un tributo alla musica nera che guarda alle origini del gospel e degli spiritual.

Martedì 29 luglio ci si sposta nella bella piazza di Travo con il gruppo Belle Histoire e il loro sound swing che invita al ballo e alla festa. Il giorno successivo, mercoledì 30 luglio, il borgo di Rivalta ospiterà, in collaborazione con il Valtidone Festival, l’attesa esibizione di Sergio Cammariere accompagnato dalla violoncellista Giovanna Famulari: un duo che unisce la cantabilità della canzone alla ricchezza dell’improvvisazione jazz.

Venerdì 1° agosto a Vernasca, l’atmosfera creata dall’Antica Pieve ben si presta a rendere indimenticabile l’incontro tra la tromba di Luca Aquino e il pianoforte di Giovanni Guidi che insieme daranno vita a “Amore bello”, un progetto poetico e ispirato, in cui tromba e pianoforte dialogano in perfetto equilibrio tra forma e libertà.

Mercoledì 6 agosto a Vigoleno andrà in scena l’ironia e la leggerezza delle Chitarre da Ripostiglio, duo capace di mescolare teatro canzone, swing e cabaret musicale, fortemente voluto dagli organizzatori, visto che l’anno scorso il concerto già programmato era stato annullato forzatamente a causa di problemi meteorologici.

Martedì 12 agosto a Rivergaro si ascolterà invece il sofisticato trio della poliedrica pianista e cantante tedesca Olivia Trummer, che coniuga jazz, classica e pop in modo raffinato e personale e che avrà modo di presentare l’ultimo album “Like Water” uscito da pochissimo. La chiusura ufficiale della rassegna sarà domenica 24 agosto a Bobbio con una festa musicale organizzata in collaborazione con il Sun Rock Festival: nel pomeriggio si ballerà sulle note vintage dei DJ Henry e Andy Fisher, per poi chiudere in grande stile la sera con la Steve Lucignolo Band e il suo spettacolo “Not Ordinary Swing”.

Ma una delle grandi novità dell’edizione 2025 sarà l’appuntamento all’alba di domenica 3 agosto, alle ore 5:50, al suggestivo Teatro Organico Perduca di Travo: un luogo magico, immerso nella natura, dove si esibirà Solo&Solo (non è un duo), un progetto essenziale e poetico con Gianni Satta alla tromba e Sara Manzoni al clarinetto. Un’esperienza intima e contemplativa, in prima assoluta per Summertime in Jazz, in cui il silenzio del mattino sarà parte integrante del linguaggio musicale.

Fabrizio Bosso Spiritual Trio

QUATTRO APPUNTAMENTI PER “JAZZ SUMMERWINE”

Si rinnova anche la rassegna collaterale “Jazz SummerWine”, che porterà la musica nelle cantine del territorio con quattro appuntamenti a degustazione libera. Si comincia il 9 luglio a Castell’Arquato, presso La Pusterla, con il Wind’n Strings un trio acustico che proporrà un repertorio di standard tutti riarrangiati per fiati e corde. Il 15 luglio a Scrivellano di Travo, il Swing Me Quintet farà danzare sulla terrazza e tra i filari della cantina Il Poggiarello. Il 22 luglio a Vigoleno, presso Cantina Visconti, si ascolterà il Jacopo Delfini Gipsy Quartet, con atmosfere manouche ed eleganti. Infine, il 7 agosto a Rivergaro, alle Cantine Bonelli, sarà protagonista il Matt Chiappin Quartet, con un repertorio brillante e variegato.

UN’IMMERSIONE NELLE BELLEZZE PAESAGGISTICHE DEL TERRITORIO CON LE ESCURSIONI

Non mancheranno nemmeno in questa edizione le escursioni nella natura, un appuntamento ormai irrinunciabile per gli appassionati di musica e paesaggio. In collaborazione con le guide ambientali escursionistiche AIGAE, sono confermate due camminate speciali abbinate ad altrettanti concerti della rassegna.

Il primo appuntamento sarà martedì 22 luglio, prima del concerto del Gipsy Quartet di Jacopo Delfini presso la Cantina Visconti, con un giro nei dintorni dell’antico borgo di Vigoleno, alla scoperta del suo patrimonio naturalistico e storico.

Il secondo appuntamento sarà una speciale camminata all’alba domenica 3 agosto: si partirà alle 5:30 dalla Pietra Perduca per raggiungere il Teatro Organico, luogo del concerto del progetto Solo&Solo con Gianni Satta e Sara Manzoni, che avrà inizio alle 5:50. Dopo la colazione condivisa, la camminata proseguirà con una escursione sulla Pietra Parcellara, tra le più iconiche vette della Val Trebbia.

La prenotazione per entrambe le escursioni è obbligatoria. Per il 22 luglio il riferimento è la guida Valentina Fontanive (per info e iscrizioni: e-mail

Completano le proposte della rassegna le giornate di “Sun Rock for Kids”, del 12 e 13 luglio a Sarmato, un’iniziativa tutta dedicata ai bambini, con laboratori musicali e attività ludico-educative che coinvolgeranno anche insegnanti e genitori, avvicinando i più piccoli al mondo del jazz e della musica d’insieme. Non mancheranno nemmeno in questa edizione le escursioni nella natura, un appuntamento ormai irrinunciabile per gli appassionati di musica e paesaggio. In collaborazione con le guide ambientali escursionistiche AIGAE, sono confermate due camminate speciali abbinate ad altrettanti concerti della rassegna.Il primo appuntamento sarà martedì 22 luglio, prima del concerto del Gipsy Quartet di Jacopo Delfini presso la Cantina Visconti, con un giro nei dintorni dell’antico borgo di Vigoleno, alla scoperta del suo patrimonio naturalistico e storico.Il secondo appuntamento sarà una speciale camminata all’alba domenica 3 agosto: si partirà alle 5:30 dalla Pietra Perduca per raggiungere il Teatro Organico, luogo del concerto del progetto Solo&Solo con Gianni Satta e Sara Manzoni, che avrà inizio alle 5:50. Dopo la colazione condivisa, la camminata proseguirà con una escursione sulla Pietra Parcellara, tra le più iconiche vette della Val Trebbia.La prenotazione per entrambe le escursioni è obbligatoria. Per il 22 luglio il riferimento è la guida Valentina Fontanive (per info e iscrizioni: e-mail [email protected] ; tel. 340/6621684). Per il 3 agosto i riferimenti sono le guide Antonio Silva e Massimiliano Borlenghi (per info e iscrizioni: [email protected] ; tel. 327/1775616).Completano le proposte della rassegna le giornate di “Sun Rock for Kids”, del 12 e 13 luglio a Sarmato, un’iniziativa tutta dedicata ai bambini, con laboratori musicali e attività ludico-educative che coinvolgeranno anche insegnanti e genitori, avvicinando i più piccoli al mondo del jazz e della musica d’insieme.