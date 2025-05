Muti emoziona al Municipale: serata da sogno per i 20 anni della Cherubini

Tanta emozione al Teatro Municipale per l'atteso ritorno a Piacenza di Riccardo Muti. Il celebre direttore d'orchestra nella serata di giovedì 29 maggio ha diretto il concerto per il ventennale dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini tra ovazioni e applausi.

La serata, con un folto pubblico, si è aperta con l’Ouverture in do minore, op. 62 “Coriolano” di Beethoven, eseguita con tensione controllata e profonda eleganza.

A seguire, il Concerto n. 4 in re maggiore per violino e orchestra di Mozart, affidato al giovane Giuseppe Gibboni: il violinista ha incantato il pubblico con un suono brillante e soave, particolarmente nell’Andante cantabile, prima di concludere con uno spumeggiante Rondò e una variazione sul tema di Last Rose of Summer.

Gran finale con la Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 di Beethoven, interpretata da Muti con straordinaria raffinatezza timbrica e misura, culminata in un Allegro con brio applauditissimo.

In chiusura, la presentazione del libro fotografico di Silvia Lelli.



Mauro Bardelli