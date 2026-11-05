Omar Pedrini e i Timoria celebrano i 25 anni di "El Topo Grand Hotel" con una special edition e un concerto all'Alcatraz

Ci sono anniversari rock altisonanti ed internazionali. Ma ve ne sono altri, sempre più spesso negli ultimi tempi, “made in Italy” e non per questo insignificanti. Sono già trascorsi 25 dall’uscita di “El Topo Grand Hotel” dei Timoria, gruppo che ha sempre avuto un suo grande seguito. E la band ora fa uscire l’album con una nuova veste, com’è in uso nel resto del mondo: l’edizione sarà infatti speciale, limitata e numerata. Un prodotto unico e originale ideato proprio per celebrare questo anniversario e offrire al pubblico un nuovo percorso musicale e visivo.

Ma non è tutto: l’11 novembre, per l’occasione, la festa sarà rappresentata da un concerto all’Alcatraz, dove naturalmente saranno eseguite proprio le canzoni del celebre album. Va detto che la band, che ha subìto negli anni alcune variazioni a partire dall’abbandono della voce principale Francesco Renga, si è sciolta nel 2003 e ci si chiede se Sasha Torrisi, subentrato a Renga (e nell’album “El Topo Grand Hotel”), possa essere presente nel live, come vorrebbero i fan - sicuramente maggiori dettagli saranno svelati da Pedrini. Secondo Omar, leader del gruppo che infatti domani alle 11 presenterà i brani alla stampa presso la Universal, «ritrovare “El Topo Grand Hotel” dopo 25 anni significa tornare alle persone, agli incontri e alle emozioni che lo hanno fatto nascere. In quel disco abbiamo messo la nostra voglia di raccontare, di mescolare rock e poesia, di continuare il viaggio di Joe e, attraverso di lui, anche il nostro con il miracoloso aiuto delle voci reali dei “maestri” incontrati nel viaggio e della mia crescita culturale: Lawrence Ferlinghetti e Alejandro Jodorowski, la tromba di Eddie Henderson, la voce sexy della cantante croata Elena Skoko in un caleidoscopio psichedelico rock unico nel panorama italiano». Insomma, i riferimenti erano, e sono, chiarissimi.

«Poi quelle canzoni - prosegue Pedrini - sono entrate nella vita di chi le ascoltava: è questo il regalo più bello che possa ricevere un musicista. Questa edizione speciale è un modo per condividere altri pezzi di quella storia, tra immagini, ricordi e nuove visioni. Sfogliando il book ritrovo ciò che eravamo; nelle tavole del fumetto vedo dove quel viaggio può ancora portarci. E l’11 novembre, all’Alcatraz, sarà bellissimo ritrovarci e cantarlo insieme».

La band in concerto al Fillmore di Cortemaggiore nel 2001 I Timoria al Fillmore, 2001 Un altro momento del concerto seguito all'uscita dell'album al Fillmore di Cortemaggiore

LA STORIA

Pubblicato nel febbraio 2001, “El Topo Grand Hotel” segna un momento di rinnovato successo per i Timoria. Il disco riprende il viaggio di Joe, protagonista di “Viaggio senza vento”, e costruisce intorno a lui un universo in cui rock, poesia e suggestioni visionarie si incontrano. Una sorta di “on the road” che non a caso, come dice Pedrini, ha tra i suoi riferimenti la Beat Generation.

Il disco è ambientato tra l’Italia, Amsterdam e il deserto del Messico. E nessun deserto sarebbe tale senza “visioni”: Ugo Tognazzi e Vincent Gallo, Castaneda e l’alieno Mork (Robin Williams), il sassofonista, flautista e cantante americano James Thompson. «Un disco ricco di ospiti mirati ed indispensabili» per questo nuovo viaggio di Joe. Jazzmen americani, poeti, ospiti europei. La psichedelia, la poetica Beat, i valori dell’uguaglianza tra umani e il viaggio verso gli “alieni”, gli altri.

Trainato dal singolo “Sole spento”, nato dalla difficile esperienza del carcere vissuta da un amico di Pedrini, l’album ottiene un grande successo e raggiunge il Disco d’oro, confermando la forza del legame tra la band e i suoi ascoltatori. Il successo si estende al palco, in una stagione di concerti culminata nell’apertura agli U2 allo stadio Delle Alpi di Torino, il 21 luglio 2001. Non è poco, e non era da tutti, specialmente in quegli anni.

Omar Pedrini con l'attore Alessio Boni, con cui ha tenuto l'anno scorso un reading contro la violenza sulle donne a Castelnuovo Fogliani

IL PRESENTE

Ed è già disponibile il pre-order di “El Topo Grand Hotel” 25° Anniversario a questo link: https://timoria.lnk.to/eltopo25

Come ogni special edition che si rispetti, anche questa vanta un nuovo artwork e una copertina rivisitata, con un libro che mette in dialogo la storia del disco con nuove interpretazioni del suo immaginario. Accanto ai testi e agli elementi delle grafiche originali, trovano spazio immagini d’epoca e memorabilia, in un racconto per parole e immagini dedicato a chi ha vissuto l’album fin dalla sua pubblicazione e a chi lo scopre oggi. «Questa edizione - spiega Omar - è anche pensata a chi, giovanissimo, non ha ancora mai ascoltato l’album. Penso che certe buone canzoni non risentano del tempo e spesso, quando i ragazzi mi si avvicinano per parlarmi dei Timoria, resto piacevolmente sorpreso».

Il book ospita poi l’anteprima di alcune tavole del fumetto dedicato proprio all’album “El Topo Grand Hotel”, che uscirà nel 2027. Il racconto sarà allora disegnato e l’annuncio ha già acceso grande curiosità tra gli appassionati.

Infine, in esclusiva sullo store di Universal Music Italia troveremo la possibilità di acquistare in bundle con il Cd o con il doppio Lp “Sulla strada dei Timoria - diario fotografico di Michele Corleone”, un libro di 68 pagine 30 x 18 centimetri, brossurato e contenente le bellissime foto scattate alla band dal celebre fotografo durante le registrazioni, la realizzazione dei video e il tour di “El Topo Grand Hotel”.

Insomma, i Timoria se lo giocano davvero alla grande, questo anniversario. Il resto va assaporato nel live dell’11 novembre. Non siete nemmeno un po’ curiosi?