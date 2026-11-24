In Grand Theft Auto VI si rubano le automobili. Si compiono crimini. È un’ovvietà, visto che lo suggerisce già il titolo, ma ci sono persone che si stanno stupendo (e talvolta un po’ indignando), in questi giorni: come è possibile che questo chiacchieratissimo videogioco sia così violento e perfido? Sono ovviamente persone che hanno un’idea estremamente vaga dei videogiochi. Magari sanno che esiste Super Mario e che c’è un’orda di mostriciattoli chiamati “Pokémon” ma non molto di più. Di solito, le notizie legate ai videogiochi non li raggiungono, ma Grand Theft Auto VI è talmente atteso e chiacchierato da essere giunto anche alle loro orecchie. E a quel punto scoprono che in questo videogioco si compiono dei crimini. Il che è vero, ma tutto ciò descrive solo una parte di ciò che si può fare all’interno del gioco e non aiuta nemmeno a capire il successo globale di questa serie. Dire che Grand Theft Auto è (solo) un videogioco in cui si rubano automobili sarebbe come dire che The Legend of Zelda: Ocarina of Time è un gioco di pesca. Possiamo effettivamente portare il protagonista di quest’ultimo a pescare e alcuni – anche nel remake uscito di recente – si stanno divertendo tantissimo nel farlo, ma rappresenta solo una piccola parte delle possibilità offerte da quell’avventura.

Grand Theft Auto VI ha successo perché è ricchissimo di contenuti e offre una varietà di approcci enorme, per cui ciascun giocatore può seguire il suo personalissimo modo di vivere quell’esperienza. Comprese quelle che vanno a smentire quella che sarebbe la premessa stessa del titolo. Qualche anno fa, ai tempi di Grand Theft Auto IV, l’artista Marque Cornblatt registrò una serie di video in cui giocava senza mai infrangere la legge. Non solo evitava di picchiare i passanti e di sparare in giro per le strade, ma rispettava semafori, precedenze, rallentava se vedeva pedoni in procinto di attraversare… un cittadino (virtuale) modello, insomma. Da allora si sono moltiplicati i contenuti di questo genere, che seguono forme più o meno esplicite di roleplaying, in cui ci si diverte a interpretare un ruolo, che può essere anche ben lontano dal mondo del crimine. Ci sono per esempio tante forme di flânerie digitale, versioni moderne del flâneur parigino ottocentesco, di cui parlarono prima Charles Baudelaire e poi Walter Benjamin. Il termine definiva quelle persone che vagavano senza una meta precisa attraverso la città, osservando tutto ciò che li circondava con sguardo distaccato, lasciando che il paesaggio urbano suscitasse in loro riflessioni e pensieri. C’è chi si diverte a vivere in questo modo anche videogiochi come Grand Theft Auto, passeggiando tra le strade virtuali senza seguire obiettivi e missioni, col puro scopo di vedere dove finiscono, scoprendo magari degli scorci a cui non avrebbero altrimenti prestato attenzione. C’è anche l’approccio da guida turistica, in cui si segue il classico elenco di località interessanti da visitare, comportandosi proprio come farebbe un turista giunto in città. Anche solo fermandosi alla percorrenza degli spazi virtuali di questi videogiochi c’è quindi molto di più, rispetto all’idea di rubare un’auto e usarla per sfrecciare a tutta velocità tra le strade. Grand Theft Auto piace così tanto anche perché ciascuno può crearsi il suo personalissimo modo di approcciarlo.

I due protagonisti si abbracciano

GIOCARE A FARE IL CINEMA

Una delle tante caratteristiche che ha reso Grand Theft Auto V così longevo è l’immensa serie di opportunità che offre, tra cui il Rockstar Editor, uno strumento integrato nella modalità online del gioco, che consente di registrare, modificare e condividere clip video delle proprie partite. Grazie al Rockstar Editor è possibile realizzare veri e propri lungometraggi, utilizzati da artisti e filmmaker per sperimentare nuovi linguaggi. O meglio, per giocare con quello che è il linguaggio del cinema, vedendo come è possibile riadattarlo in contesti differenti. Il nome tecnico di questi filmati che producono è “machinima”, una parola macedonia che unisce machine e cinema, che viene utilizzata per definire i film, i documentari e i cortometraggi prodotti con materiale videoludico. I machinima sono ancora oggi una nicchia, ma col passare degli anni è sempre più facile vederli ai festival di cinema e talvolta anche sulle principali piattaforme di streaming. Un esempio piuttosto famoso è Grand Theft Hamlet, un documentario diretto da Sam Crane e da Pinny Grylls, che racconta di come un gruppo di attori ha interpretato l’Amleto di Shakespeare dentro a Grand Theft Auto V, nel 2021, mentre tutti i teatri erano chiusi per il lockdown. Nel 2025, il documentario è stato pubblicato sulla piattaforma di streaming MUBI e ha fatto parlare di sé, essendo stato citato anche da tanti giornalisti che solitamente non si occupano di videogiochi. Come ha ricordato Matteo Bittanti (uno dei più importanti studiosi italiani del medium videoludico) in diverse pubblicazioni, i machinima possono essere suddivisi tra quelli “artistici” e quelli “vernacolari”. Entrambi trasformano il materiale videoludico di partenza, ma i primi lo fanno con specifiche finalità, spesso indirizzate alla decostruzione del linguaggio videoludico. Il citato Grand Theft Hamlet segue questa strada, al pari di altre opere come Finding Fanon 2 (di Larry Achiampong e David Blandy) o come The Lonely Migrant (di Les Riches Douaniers). Entrambi questi machinima utilizzano la serie Grand Theft Auto per parlare di migranti e postcolonialismo.

Al loro fianco c’è la produzione vernacolare, quella in cui è più facile imbattersi cercando contenuti su YouTube o su TikTok. Sono video che diventano spesso virali e chi li guarda (e talvolta anche chi li produce) generalmente non conosce il termine “machinima”. Per esempio, si trovano tanti video che ricreano famosi trailer all’interno di Grand Theft Auto. Uno dei miei esempi preferiti è quello in cui hanno rifatto il trailer di Titanic, ma se ne trovano moltissimi altri, tra cui gli Avengers. Altri si divertono a girare finti documentari all’interno del gioco o raccontano storie divertenti, in cui i personaggi sono coinvolti in una serie di gag comiche.

Come scrisse anni fa Guglielmo Pescatore, professore ordinario all’Università di Bologna, i machinima sono generalmente noiosi da vedere. Quelli più interessanti sono quelli che portano a dirti che “sembra quasi cinema”, quel che è stato prodotto, il che non è proprio un risultato eclatante. A distanza di circa 15 anni da quelle sue parole non mi sento di dargli torto. A parte certi machinima “vernacolari”, che sono al più delle bizzarrie con cui intrattenersi sui social, molte di queste opere risultano o incomprensibili o noiose. Dove sta, allora, l’interesse verso queste operazioni? Forse proprio in quel che diceva sempre Pescatore: sono curiosi per il gioco del fare il cinema, per vedere come aspiranti filmmaker o esperti registi sfruttano questi strumenti, come il Rockstar Editor, per ripensare quel linguaggio cinematografico che hanno studiato altrove, fatto di inquadrature, montaggio, luci e controcampi. Ora che è arrivato l’attesissimo Grand Theft Auto VI, porterà alla nascita di una nuova serie di machinima, grazie alle ancor più estese possibilità che offre. Siamo davanti all’evoluzione di quella che è stata un’importante forma di democratizzazione, perché se è vero che un videogioco come questo non è gratuito, il suo costo è ben più basso dell’attrezzatura che serve a un filmmaker professionista. Ecco perché questo approccio “giocoso” al linguaggio del cinema è ancor più importante, perché offre modalità di sperimentazione a un pubblico più ampio e trasversale, rispetto a tanti approcci più tradizionali.