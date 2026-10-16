Perché hai già fame un'ora dopo aver mangiato?

Avere nuovamente fame poco dopo un pasto non è necessariamente una questione di forza di volontà. Composizione del piatto, oscillazioni della glicemia, stress, sonno e movimento possono contribuire a modulare fame e sazietà. E anche ciò che facciamo dopo aver mangiato può avere un ruolo.

Colazione alle sette e alle dieci stai già cercando qualcosa da mangiare. Oppure termini il pranzo e, poche ore dopo, compare quella irresistibile voglia di dolce. Perché succede? Una delle risposte può trovarsi nel modo in cui l’organismo gestisce l’energia introdotta con il pasto.

Glicemia e fluttuazioni glicemiche

Dopo aver mangiato, soprattutto carboidrati, la concentrazione di glucosio nel sangue aumenta e il pancreas produce insulina, che permette alle cellule di utilizzare e immagazzinare quel glucosio.

È importante chiarire un punto: l’aumento della glicemia dopo un pasto è fisiologico. Non dobbiamo inseguire a tutti i costi la “glicemia piatta” diventata popolare sui social.

Composizione e quantità del pasto possono però modificare la velocità con cui i nutrienti vengono assorbiti e la nostra percezione della sazietà. Un pasto costituito prevalentemente da carboidrati raffinati, per esempio, avrà effetti diversi rispetto a uno che associa carboidrati a proteine, alimenti ricchi di fibre e grassi.

Dieta a Zona e gestione delle fluttuazioni glicemiche

Negli anni Novanta la Dieta a Zona, ideata da Barry Sears, rese popolare la formula 40% carboidrati, 30% proteine e 30% grassi, con l’obiettivo dichiarato di modulare la risposta ormonale al cibo.

Non è necessario, però, trasformare ogni piatto in un’equazione matematica né considerare il rapporto 40-30-30 una formula universale. Possiamo recuperare un principio più semplice: costruire pasti completi, invece di concentrarci su un unico macronutriente. Una quota proteica, verdura e altri alimenti ricchi di fibre, carboidrati e grassi possono contribuire in modi diversi alla sazietà e alla qualità complessiva del pasto.

Sicuramente combinare i macronutrienti secondo la logica di Berry Sears si rivela una strategia vincente. Per realizzarla basta pensare a come è costruito un piatto: un pugno di carboidrati, due di proteine e tre di verdure che non siano patate, carote e zucca (che inevitabilmente aumenterebbero la percentuale dei carboidrati). Talvolta, anche solo visivamente si può determinare se un piatto è bilanciato oppure no.

Il ruolo del cortisolo

Anche lo stress entra nell’equazione. Il cortisolo viene spesso dipinto come “l’ormone cattivo”, ma è un ormone essenziale, coinvolto anche nella regolazione della disponibilità energetica. Il problema è molto più complesso del semplice “cortisolo alto = fame”.

Stress cronico e sonno insufficiente possono modificare il comportamento alimentare, la percezione della fame e la risposta agli stimoli legati al cibo. Negli studi sperimentali, la restrizione del sonno è stata associata a maggiore fame e maggiore introito energetico, anche se i cambiamenti dei singoli ormoni dell’appetito non sono sempre coerenti.

In altre parole, non conta soltanto cosa abbiamo mangiato. Può contare anche lo stato in cui arriviamo a tavola.

Parola d’ordine: muoversi

Ed è qui che entra in gioco il movimento.

Quando i muscoli lavorano utilizzano glucosio. Per questo una semplice passeggiata dopo mangiato può contribuire ad attenuare la risposta glicemica post-prandiale. Non serve un HIIT e nemmeno un vero allenamento: la ricerca suggerisce benefici anche da brevi interruzioni della posizione seduta con attività leggera.

Una passeggiata dopo pranzo o cena è quindi una strategia semplice. E se siamo alla scrivania? Anche alzarsi regolarmente e inserire pochi minuti di cammino può essere utile: una meta-analisi del 2026 ha rilevato riduzioni della risposta post-prandiale di glucosio e insulina interrompendo la sedentarietà con brevi pause attive. Non dobbiamo quindi pensare al metabolismo soltanto durante l’ora trascorsa in palestra.

Mangiare, dormire, gestire lo stress e muoversi sono parti dello stesso sistema.

E forse, quando la fame ritorna troppo velocemente, invece di cercare immediatamente l’ennesima regola alimentare possiamo iniziare osservando qualcosa di più semplice: come abbiamo composto il nostro piatto, come abbiamo dormito, quanto siamo stressati e quanto ci siamo mossi durante la giornata.