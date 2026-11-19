Peter Wolf è un “lupo” del Bronx. Ulula, spesso in solitudine, ma è in grado di trascinare le folle. Le ipnotizza, denso di profondità ma anche di energia inossidabile. Oggi è un artista maturo e si è raccontato in “Waiting on the Moon: Artists, Poets, Drifters, Grifters, and Goddesses”, libro uscito solo in inglese. Non a caso. In Italia, Wolf è ricordato, soprattutto, come leader della J. Geils Band (quella che aprì gli Stones a Torino nell’82). E in quel ruolo, riuscì a travolgere, a metà degli anni '70, una splendida diva sulla cresta dell’onda come Faye Dunaway («L’ho visto in palcoscenico e ho pensato “Questo me lo sposo”»).

Peter Wolf nel giorno delle nozze con Faye Dunaway

Ma non è tanto d’amore che Wolf scrive nell’autobiografia. Forse perché di dolori e introspezione ha già scritto - molto - nelle sue canzoni (bellissime) negli ultimi decenni. «Le ballate mi cascano dalle dita con nonchalance», racconta lui mentre presenta il libro. Ma attenzione: Peter resta uno splendido “animale da palcoscenico”. «Sono tanto magro quanto instancabile, è genetica, anche se invecchio come tutti». Come tutti si fa per dire: lui grida, balla, rotola, scivola, si rialza, salta come un tamburello umano dalla voce profonda, è capace di guizzi veloci come gocce di pioggia nel vento. «Il rock è morto? Ma che idea stupida! Lo abbiamo inventato noi, quelli della mia generazione, il rock e anche qualcuno precedente, quindi perché mai dovrebbe solo essere una roba da giovani?».

Wolf, leader di The J. Geils Band durante un concerto In un recente scatto con l'amico Keith Richards La copertina della recente autobiografia di Peter Wolf

E nel libro, in effetti - come recita il sottotitolo - spiccano tantissimi artisti di quella generazione. E «un grande amico, che mi manca moltissimo» come il regista David Lynch. «Vivevamo nella stessa stanza, a Boston. Eravamo entrambi interessati all’arte sperimentale, fumavamo tre pacchetti di sigarette e stavamo lì a parlarne, potevamo farlo per tutto il giorno e per tutta la notte. Non ci siamo mai persi, abbiamo cenato insieme a Los Angeles poco prima che morisse», ricorda il rocker.

Ci sono poi i musicisti di riferimento, il bellissimo rapporto con Keith Richards, l’influenza di Mick Jagger («Nella mia carriera solista finalmente sono riuscito ad esprimermi con maggiore libertà, senza restare confinato in una certa immagine che avevo con la band. Ma non rinnego nulla, gli anni con The J.Geils Band sono stati magici, eravamo come fratelli»).

Peter Wolf su una copertina d'epoca della rivista americana Rolling Stone Wolf in un recente servizio fotografico

Ciò di cui non scrive, né parla volentieri, Peter Wolf, è il suo unico matrimonio con Faye Dunaway. E, va detto, dopo il divorzio dall’attrice ha mantenuto uno strettissimo riserbo sulla sua vita privata - di cui non si sa nulla.

I due si erano conosciuti a San Francisco nel 1972, in occasione di quel concerto di cui Faye ha invece ha raccontato nella sua autobiografia “Looking for Gatsby: My Life”. Un’amica giornalista glielo presenta, visto che l’ha colpita. E Cupido scocca la freccia anche su Wolf. Lei è fantastica e sexy, balzata all’attenzione della cronaca rosa per la sua lunga storia con lo sposatissimo Marcello Mastroianni; lui è un irresistibile mix tra un ribelle e l’intellettuale dark che non ti aspetti, cresciuto nel Bronx ma con studi di storia dell’arte. Lei è un’attrice sulla cresta dell’onda, lui è un rocker dal magnetismo animalesco.

Lo scatto profetico di Terry O'Neill di Faye e Peter a bordo della piscina del Beverly Hills Hotel all'alba dopo la cerimonia degli Oscar Dunaway e Wolf insieme prima del loro divorzio



Va detto, e nei racconti di Wolf si colgono tantissimi step del suo percorso artistico, che Peter ha persino inventato l’Hip Hop. Per questo, e per molti altri motivi, ho sempre asserito che, in un mondo migliore, sarebbe popolarissimo e amato quanto Bruce Springsteen e Mick Jagger, invece non è ancora entrato nella Rock and Roll Hall of Fame!!!

A proposito di riconoscimenti, forse anche questo aspetto ha contribuito ad allontanare Wolf dalla Dunaway - anche se i due hanno dichiarato che «è stata la distanza per gli impegni di lavoro». Un episodio è tristemente significativo: lei ha ricevuto il premio Oscar come miglior attrice protagonista in “Quinto Potere” di Sidney Lumet (1976). Dopo la cerimonia, insonne, all’alba posa con il marito Peter Wolf a bordo della piscina del Beverly Hills Hotel. Sono scatti naturali e bellissimi, ma anche profetici. Il fotografo è infatti il regista Terry O’Neill e per lui, che diverrà il suo secondo marito, Faye lascerà Peter. Le andrà male anche quell’unione, ma intanto la prima è irrecuperabile. Molta di quella amarezza è grondata, e gronda ancora dopo molti anni, in album meravigliosi di Wolf come “A cure for loneliness” (una perla).

«Quando penso a Peter - dice lei mentre festeggia gli 80 anni e traccia un bilancio - ricordo sempre il proverbio portoghese: non dire mai che non berrai più in quel bicchiere». Quindi, chi lo sa?

Sta di fatto che la solitudine e il rammarico hanno reso la discografia solista di Wolf - già splendida musicalmente - un tesoro prezioso per quanto riguarda i testi. Se non la conoscete, dovreste recuperarla. “Fools Parade” (1998), “Sleepless” (2002) e “Midnight souvenirs” (2010) contengono la più granitica poetica rock di un grande autore e di un grande performer. L’essere sottovalutato non ne scalfisce la magia.