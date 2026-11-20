Paesaggi come dipinti o dipinti come paesaggi. Anche la città, solitamente grigia nel mese di novembre, sembra più bella se colorata dalle chiome degli alberi che sfoggiano un cromatismo fogliare (noto come foliage) a tinte rosse, arancioni, gialle, marroni o verdi. Ogni specie arborea decidua (platano, ippocastano, acero, tiglio, sofora, robinia, ailanto, melograno, gelso, pero…) ha il suo colore e naturalmente le sue tempistiche che segnano il passaggio da una chioma verdeggiante a una chioma spoglia. Le foglie cambiano colore durante i passaggi stagionali per due motivi semplici: la riduzione delle ore di luce durante il giorno e l’abbassamento delle temperature. Sono elementi che spingono l’albero a interrompere la produzione di clorofilla (pigmento verde usato per la fotosintesi clorofilliana) fino alla caduta della foglia. Nei mesi autunnali e invernali, piante e animali, la cui esistenza è strettamente intrecciata, rallentano, si riposano.

L'autunno con i suoi colori non solo dipinge la città, ma anche le nostre valli

La città, dicevamo, in questi giorni è più bella, più poetica, soprattutto quando i raggi del sole all’alba o al tramonto si infilano tra i rami. Nondimeno il paesaggio nelle nostre valli di grande pregio ambientale. Valli solcate da torrenti o fiumi i cui argini sono sostenuti da robinie o da ailanti, entrambe specie alloctone, ma soprattutto da pioppi, presenza tipica di questo ecosistema. La loro chioma a foglie gialle lungo il tratto di medio corso del fiume Trebbia, come mostra la fotografia, in questi giorni di sole alternati a piogge, è un quadro a cielo aperto. Una piccola insidia non passa inosservata. Quando il greto del fiume è a portata d’acqua minima e questa lunga e calda estate ne è un esempio, il pioppo cresce e si diffonde, non solo lungo l’argine, ma anche a metà strada tra argine sinistro e argine destro, proprio in mezzo all’alveo, rappresentando un possibile ipotetico pericolo, poco poetico, in caso di piene improvvise da eventi atmosferici estremi.