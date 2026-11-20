Pioppi in abito autunnale dipingono il paesaggio fluviale di tante sfumature
Cromatismo fogliare (o foliage) dai viali urbani ai pendii delle valli agli alvei e lungo il tratto del fiume Trebbia
Dea De Angelis
|1 ora fa
L'autunno con i suoi colori lungo il tratto del fiume Trebbia - © Libertà/Dea De Angelis
Paesaggi come dipinti o dipinti come paesaggi. Anche la città, solitamente grigia nel mese di novembre, sembra più bella se colorata dalle chiome degli alberi che sfoggiano un cromatismo fogliare (noto come foliage) a tinte rosse, arancioni, gialle, marroni o verdi. Ogni specie arborea decidua (platano, ippocastano, acero, tiglio, sofora, robinia, ailanto, melograno, gelso, pero…) ha il suo colore e naturalmente le sue tempistiche che segnano il passaggio da una chioma verdeggiante a una chioma spoglia. Le foglie cambiano colore durante i passaggi stagionali per due motivi semplici: la riduzione delle ore di luce durante il giorno e l’abbassamento delle temperature. Sono elementi che spingono l’albero a interrompere la produzione di clorofilla (pigmento verde usato per la fotosintesi clorofilliana) fino alla caduta della foglia. Nei mesi autunnali e invernali, piante e animali, la cui esistenza è strettamente intrecciata, rallentano, si riposano.
La città, dicevamo, in questi giorni è più bella, più poetica, soprattutto quando i raggi del sole all’alba o al tramonto si infilano tra i rami. Nondimeno il paesaggio nelle nostre valli di grande pregio ambientale. Valli solcate da torrenti o fiumi i cui argini sono sostenuti da robinie o da ailanti, entrambe specie alloctone, ma soprattutto da pioppi, presenza tipica di questo ecosistema. La loro chioma a foglie gialle lungo il tratto di medio corso del fiume Trebbia, come mostra la fotografia, in questi giorni di sole alternati a piogge, è un quadro a cielo aperto. Una piccola insidia non passa inosservata. Quando il greto del fiume è a portata d’acqua minima e questa lunga e calda estate ne è un esempio, il pioppo cresce e si diffonde, non solo lungo l’argine, ma anche a metà strada tra argine sinistro e argine destro, proprio in mezzo all’alveo, rappresentando un possibile ipotetico pericolo, poco poetico, in caso di piene improvvise da eventi atmosferici estremi.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Malore fatale dopo la spesa, muore una donna di 49 anni
2.
Borghese all’assaggio di 4 Ristoranti: il gusto della Via Francigena
3.
Una vita per bambini disabili, rom, detenuti: addio alla maestra Rosella
4.
Bettola, uomo salta sul cofano di un'auto e colpisce il parabrezza: mistero sulla strada per Bocito