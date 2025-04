Premio internazionale al coro Free Spirit di Gragnano

Il coro dei giovani, Free Spirit, di Casaliggio si è classificato al primo posto al Gran premio internazionale di canto corale CorAmare a Sestri Levante, in Liguria. Durante la competizione canora i giovani cantori hanno vinto nella categoria dei cori giovanili con un repertorio sacro. Per loro applausi a non finire grazie alle impeccabili interpretazioni di brani come Vergine madre (testo tratto dal Paradiso di Dante) di Caudana e all’interpretazione di una preghiera di autore contemporaneo, Arvo Pärt. intitolata Bogoroditse djevo. "La giuria – dice la direttrice Rossella Pecoli - ha premiato il nostro coro soprattutto per la vocalità e la capacità interpretativa del testo"