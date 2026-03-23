Primavera: la strategia in&out per avere pelle, corpo e capelli al meglio

1 Collagenial Intensive, Nutrifarma: integratore alimentare a base di collagene marino idrolizzato a basso peso molecolare che garantisce un rapido assorbimento e una maggiore efficacia nel sostenere l’elasticità, la compattezza e la luminosità della pelle. L’estratto di melissa moldavica attiva i meccanismi cellulari legati alla longevità e alla riparazione del collagene, migliorando la resistenza allo stress ossidativo. La sua azione sinergica con vitamina C, zinco e biotina favorisce la riduzione delle rughe e aumenta l’elasticità della pelle e il turgore della pelle.

Collagenial Intensive, Nutrifarma

2 Skin Defense Expertise Nutraiuvens, Miamo: ideale prima, durante e dopo l’esposizione solare. Nella formula vitamine, minerali ed estratti vegetali come polipodio, fonte naturale di polifenoli con azione antiossidante che sostiene il trofismo e la funzionalità della pelle, selenio, vitamina C ed E che proteggono le cellule dallo stress ossidativo, ma anche niacina e zinco, che contribuiscono al mantenimento di una pelle in salute, vitamina D per la normale funzionalità del sistema immunitario, licopene e luteina, che sono carotenoidi di origine naturale.

Skin Defense Expertise Nutraiuvens, Miamo

3 Vitamin Blend 15% Recovery Serum, Miamo: siero ad alta concentrazione di vitamina C, B5 e B3. Previene i danni ossidativi da stress, inquinamento, luce blu rinforzando la barriera e aumentando le difese della pelle. Uniforma, riducendo macchie e rossori e rende l’incarnato più luminoso e levigato. Grazie al pantenolo e alla niacinamide, rafforza la barriera cutanea e potenzia le difese naturali.

Vitamin Blend 15% Serum, Miamo

4 Happy Hair, Cocunat: pensato per rinforzare i capelli dall’interno e contrastare efficacemente la caduta grazie alla sua formula composta da 15 ingredienti attivi clinicamente testati che agiscono sinergicamente per migliorare forza, densità e lucentezza. Tra gli attivi di punta ci sono la biotina che stimola la crescita, migliora l’elasticità e riduce la caduta, lo zinco che rigenera i tessuti capillari e regola le ghiandole sebacee, le vitamine A, B, C, D, E che proteggono dallo stress ossidativo e rafforzano le radici e l’acido folico, inositolo, colina e iodio che stimolano la crescita, migliorano la circolazione e supportano il metabolismo cellulare.

Happy Hair, Cocunat

5 Intimate Balance Flora Vitamin, Bears with Benefits: sostiene il comfort e l’equilibrio naturale del corpo femminile. La riboflavina, vitamina B2, contenuta nella formula contribuisce al mantenimento di membrane e mucose normali, supportando l’equilibrio naturale delle mucose intime, mentre la vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario, aiutando il corpo a mantenere le proprie difese in modo naturale. Il Lactobacillus rhamnosus G1, un batterio lattico naturalmente presente nella flora vaginale, nella sua forma pastorizzata, aiuta a sostenere il microbiota, contribuendo all’equilibrio della flora batterica buona. L’aggiunta di estratto di ananas, noto per le sue proprietà drenanti e lenitive, contribuisce a una piacevole sensazione di leggerezza e benessere.

Intimate Balance Flora Vitamin, Bears with Benefits

6 Beyond omega, Ringana: supporto polifunzionale quotidiano che incrementa l’indice omega 3, supporta numerose funzioni del corpo e il funzionamento del sistema immunitario, favorisce il rapido assorbimento di importanti nutrienti e contribuisce alla normale funzione cardiaca, cerebrale e della vista. La vitamina E, tocoferoli e tocotrienoli, aiuta a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.

Beyond omega, Ringana

7 Fresh Anti-Wrinkle Serum, Ringana: nella formula quattro peptidi che riducono rughe e linee sottili con effetto botox e aumentano la produzione di collagene. L’estratto di epilobio combatte l’invecchiamento cutaneo e stimola la rigenerazione cellulare per un aspetto più giovane e radioso. L’acido ialuronico a triplo peso molecolare fornisce la massima idratazione e rimpolpa la pelle, il crescione del Brasile ha un effetto lifting immediato sulle rughe di espressione, mentre l’estratto di cudrania tricuspidata migliora l’elasticità cutanea, riduce le rughe e idrata.

Fresh Anti--Wrinkle Serum, Ringana

8 Beauty Gummy, Goovi: integratore alimentare a base di acido ialuronico, vitamine C, D ed E, biotina e selenio. La biotina contribuisce al mantenimento di una pelle normale. La vitamina C supporta la normale formazione del collagene, mentre la vitamina E aiuta la protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Il selenio coadiuva il mantenimento di capelli e unghie normali.

Beauty Gummy, Goovi

9 Nourish & Flourish, Goovi: scrub purificante per esfoliare delicatamente il cuoio capelluto eliminando cellule morte, eccessi di sebo e forfora. Inoltre, stimola il microcircolo per un effetto detossificante. La formula, senza siliconi e con il 94,2% di ingredienti di origine naturale, è arricchita con microgranuli di jojoba che svolgono un’azione esfoliante delicata preparando la cute per gli step successivi dell’haircare routine.

Nourish & Flourish, Goovi

10 Biothymus Ac Active Shampoo Volumizzante Donna, Cooper Consumer Health: shampoo volumizzante specifico per la detersione dei capelli sottili e fragili che tendono a diradarsi. Favorisce l’attività delle cellule del bulbo pilifero prolungando la fase di crescita del capello, così come il microcircolo, contribuendo a promuovere i processi metabolici indispensabili per la crescita dei capelli. Con vitamine del gruppo B e oligoelementi.

Biothymus Ac Active Shampoo Volumizzante Donna, Cooper Consumer Health

11 Capelli Biomineral ONE, Cooper Consumer Health: integratore alimentare per il benessere dei capelli a base di proteine del siero del latte, N-acetil glucosamina, metionina, vitamina E, biotina, vitamina D3, acido linoleico e taurina per contribuire al normale metabolismo energetico e al mantenimento di capelli normali.