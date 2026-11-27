Alberi che disegnano il paesaggio e raccontano tradizioni secolari in disuso. Nella nostra cronaca naturalistica autunnale, il doppio filare di gelsi che costeggia la strada di Gragnanino, ci ha sorpresi. Mentre in queste settimane abbiamo decantato il cromatismo fogliare stagionale che dipinge il paesaggio del parco urbano o i pendii collinari e l’alveo fluviale, la chioma dei gelsi, alberi coltivati storicamente per la bachicoltura, l’allevamento dei bachi da seta, è ancora verde.

I rami che ogni primavera crescono dopo le potature invernali si presentano in questi giorni di metà novembre con foglie ancora ricche di clorofilla, organello utile alla fotosintesi clorofilliana, uno dei processi chimici alla base della vita sulla Terra. Un ritmo metabolico, quello del gelso, che contrasta quello della maggior parte degli altri alberi: quercia, ippocastano o tiglio.

Un'altra vista panoramica a Gragnanino

Un tempo le foglie del gelso, nero o bianco, erano fonte esclusiva di nutrimento per il baco da seta. Come noto, questa larva del bombice del gelso, una specie di farfalla notturna, veniva allevata per la produzione naturale e industriale della seta. Una tradizione che si è persa nei decenni insieme a una vita contadina che nel terzo millennio ha lasciato spazio al terziario e a prodotti industriali sintetici. Restano però i filari di gelsi in memoria. Sparsi in tutta la pianura Padana, dal Veneto alla Lombardia e al Piemonte, nel piacentino sono moltissimi i campi coltivati con lunghe fila di gelsi che potremmo definire relitti. Paesaggi che sembrano diari dei ricordi, sebbene qualche utilizzo dei rami potati, quando spogli, restituisce funzionalità a questi maestosi alberi.