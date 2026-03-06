Liberta - Site logo
Ritenzione idrica e cellulite

Cosa sono e perché non si risolvono con diete drastiche

Paola Miretta
|2 ore fa
Ritenzione idrica e cellulite
2 MIN DI LETTURA
Con l’arrivo della primavera, molte donne iniziano a notare una maggiore sensazione di gonfiore, pesantezza alle gambe o irregolarità della pelle. Spesso si parla genericamente di “cellulite” o “ritenzione”, ma i due fenomeni non sono la stessa cosa — e soprattutto non si risolvono con soluzioni drastiche. Per affrontarli in modo efficace è necessario prima comprenderli dal punto di vista fisiologico.
Ritenzione idrica: cos’è davvero
La ritenzione idrica è un accumulo eccessivo di liquidi negli spazi interstiziali, cioè tra le cellule.
È spesso legata a:
• alterazioni del microcircolo
• rallentamento del sistema linfatico
• variazioni ormonali
• stress
• sedentarietà
• alimentazione disorganizzata
Nel corpo femminile, le fluttuazioni di estrogeni e progesterone influenzano direttamente la gestione dei liquidi. In alcune fasi del ciclo mestruale, ad esempio, è normale percepire gonfiore e pesantezza. La ritenzione è quindi un fenomeno funzionale, non un “difetto estetico”.
Cellulite: una questione di tessuto, non solo di grasso
La cellulite, o più correttamente panniculopatia edemato-fibro-sclerotica, è una condizione che coinvolge:
• tessuto adiposo
• microcircolo
• sistema linfatico
• tessuto connettivo
Non dipende solo dalla quantità di grasso. Anche donne magre possono presentarla, perché è influenzata dalla struttura del tessuto connettivo femminile e dalla disposizione verticale delle fibre che caratterizzano il corpo della donna.
Con il tempo, se la circolazione è compromessa e l’infiammazione locale persiste, il tessuto può diventare meno elastico e più fibrotico.
Perché diete drastiche e allenamenti estremi peggiorano la situazione
Quando si riducono drasticamente le calorie o si aumentano eccessivamente allenamenti ad alta intensità, il corpo entra in uno stato di stress. Perché, nonostante dieta e allenamento, la cellulite non diminuisce? Proprio per l’eccessivo stress.
L’aumento del cortisolo:
• favorisce la ritenzione di liquidi,
• peggiora la qualità del recupero,
• può alterare ulteriormente l’equilibrio ormonale.
Inoltre, perdere peso troppo velocemente può ridurre la massa magra senza migliorare realmente la qualità del tessuto. La cellulite non è un problema che si “scioglie” sudando di più.
Cosa funziona davvero: un approccio integrato
Allenamento intelligente
Il movimento è fondamentale per migliorare il microcircolo e stimolare il ritorno venoso.
Funzionano meglio:
• allenamento della forza (che attiva la pompa muscolare),
• Pilates e lavoro sul core,
• esercizi che coinvolgono arti inferiori in modo controllato,
• alternanza di intensità.
Il cardio moderato può aiutare, ma non basta da solo.
Respirazione e diaframma
La respirazione profonda stimola il ritorno linfatico e venoso.
Un diaframma attivo migliora la gestione dei liquidi più di quanto si immagini.
Alimentazione equilibrata
Non si tratta di eliminare completamente il sale, ma di:
• ridurre eccessi di zuccheri e alimenti ultra-processati,
• mantenere idratazione adeguata,
• garantire proteine sufficienti per sostenere il tessuto muscolare,
• favorire alimenti ricchi di micronutrienti e fibre.
Anche la salute intestinale gioca un ruolo importante nel controllo dell’infiammazione sistemica.
Recupero e gestione dello stress
Sonno insufficiente e stress cronico peggiorano la ritenzione. Il corpo trattiene liquidi quando è in modalità “allerta”.
Un messaggio importante
Ritenzione e cellulite non sono nemici da combattere con aggressività.
Sono segnali di un sistema che ha bisogno di equilibrio.
Allenamento strutturato, alimentazione coerente, respirazione, recupero e continuità nel tempo sono le vere strategie efficaci. Il corpo non si trasforma con la fretta. Si trasforma con costanza.

