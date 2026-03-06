Ritenzione idrica e cellulite
Cosa sono e perché non si risolvono con diete drastiche
Paola Miretta
|2 ore fa
Con l’arrivo della primavera, molte donne iniziano a notare una maggiore sensazione di gonfiore, pesantezza alle gambe o irregolarità della pelle. Spesso si parla genericamente di “cellulite” o “ritenzione”, ma i due fenomeni non sono la stessa cosa — e soprattutto non si risolvono con soluzioni drastiche. Per affrontarli in modo efficace è necessario prima comprenderli dal punto di vista fisiologico.
Ritenzione idrica: cos’è davvero
La ritenzione idrica è un accumulo eccessivo di liquidi negli spazi interstiziali, cioè tra le cellule.
La ritenzione idrica è un accumulo eccessivo di liquidi negli spazi interstiziali, cioè tra le cellule.
È spesso legata a:
• alterazioni del microcircolo
• rallentamento del sistema linfatico
• variazioni ormonali
• stress
• sedentarietà
• alimentazione disorganizzata
Nel corpo femminile, le fluttuazioni di estrogeni e progesterone influenzano direttamente la gestione dei liquidi. In alcune fasi del ciclo mestruale, ad esempio, è normale percepire gonfiore e pesantezza. La ritenzione è quindi un fenomeno funzionale, non un “difetto estetico”.
Cellulite: una questione di tessuto, non solo di grasso
La cellulite, o più correttamente panniculopatia edemato-fibro-sclerotica, è una condizione che coinvolge:
La cellulite, o più correttamente panniculopatia edemato-fibro-sclerotica, è una condizione che coinvolge:
• tessuto adiposo
• microcircolo
• sistema linfatico
• tessuto connettivo
Non dipende solo dalla quantità di grasso. Anche donne magre possono presentarla, perché è influenzata dalla struttura del tessuto connettivo femminile e dalla disposizione verticale delle fibre che caratterizzano il corpo della donna.
Con il tempo, se la circolazione è compromessa e l’infiammazione locale persiste, il tessuto può diventare meno elastico e più fibrotico.
Con il tempo, se la circolazione è compromessa e l’infiammazione locale persiste, il tessuto può diventare meno elastico e più fibrotico.
Perché diete drastiche e allenamenti estremi peggiorano la situazione
Quando si riducono drasticamente le calorie o si aumentano eccessivamente allenamenti ad alta intensità, il corpo entra in uno stato di stress. Perché, nonostante dieta e allenamento, la cellulite non diminuisce? Proprio per l’eccessivo stress.
Quando si riducono drasticamente le calorie o si aumentano eccessivamente allenamenti ad alta intensità, il corpo entra in uno stato di stress. Perché, nonostante dieta e allenamento, la cellulite non diminuisce? Proprio per l’eccessivo stress.
L’aumento del cortisolo:
• favorisce la ritenzione di liquidi,
• peggiora la qualità del recupero,
• può alterare ulteriormente l’equilibrio ormonale.
Inoltre, perdere peso troppo velocemente può ridurre la massa magra senza migliorare realmente la qualità del tessuto. La cellulite non è un problema che si “scioglie” sudando di più.
Cosa funziona davvero: un approccio integrato
Allenamento intelligente
Il movimento è fondamentale per migliorare il microcircolo e stimolare il ritorno venoso.
Funzionano meglio:
• allenamento della forza (che attiva la pompa muscolare),
• Pilates e lavoro sul core,
• esercizi che coinvolgono arti inferiori in modo controllato,
• alternanza di intensità.
Il cardio moderato può aiutare, ma non basta da solo.
Respirazione e diaframma
La respirazione profonda stimola il ritorno linfatico e venoso.
Un diaframma attivo migliora la gestione dei liquidi più di quanto si immagini.
La respirazione profonda stimola il ritorno linfatico e venoso.
Un diaframma attivo migliora la gestione dei liquidi più di quanto si immagini.
Alimentazione equilibrata
Non si tratta di eliminare completamente il sale, ma di:
• ridurre eccessi di zuccheri e alimenti ultra-processati,
• mantenere idratazione adeguata,
• garantire proteine sufficienti per sostenere il tessuto muscolare,
• favorire alimenti ricchi di micronutrienti e fibre.
Anche la salute intestinale gioca un ruolo importante nel controllo dell’infiammazione sistemica.
Recupero e gestione dello stress
Sonno insufficiente e stress cronico peggiorano la ritenzione. Il corpo trattiene liquidi quando è in modalità “allerta”.
Un messaggio importante
Ritenzione e cellulite non sono nemici da combattere con aggressività.
Sono segnali di un sistema che ha bisogno di equilibrio.
Allenamento strutturato, alimentazione coerente, respirazione, recupero e continuità nel tempo sono le vere strategie efficaci. Il corpo non si trasforma con la fretta. Si trasforma con costanza.
Sono segnali di un sistema che ha bisogno di equilibrio.
Allenamento strutturato, alimentazione coerente, respirazione, recupero e continuità nel tempo sono le vere strategie efficaci. Il corpo non si trasforma con la fretta. Si trasforma con costanza.