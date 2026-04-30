Rivive il sound dal vivo dei Pink Floyd

Loro restano un gruppo leggendario, che ha segnato inesorabilmente la storia della musica rock nel mondo. E in Italia, in particolare, vantano da sempre un seguito enorme e fedelissimo, maggiore rispetto a molte altre band, anche (sorpresa!) tra i giovanissimi. Complice, forse, quel forte legame che in passato è stato sancito anche dai live a Pompei e a Venezia.

I Pink Floyd non si riuniranno sul palcoscenico, ma discograficamente parlando sono ancora pronti a regalare ai loro fan molte perle emozionanti. E lo fanno nonostante gli ormai mediatici dissapori e le stoccatine lanciate in varie interviste da David Gilmour a Roger Waters, e viceversa. Tanto, e per fortuna, alla fine a contare è solo, e soprattutto, la musica.

Ed ora, per la prima volta, esce in formato Cd e vinile per Sony Music “Pink Floyd – live from the Los Angeles Sports Arena, April 26th, 1975”, la registrazione in versione restaurata da Steven Wilson del leggendario concerto del gruppo, realizzata dal bootlegger Mike “Mike the Mic” Millard e già parte dell’ampio cofanetto “Wish You Were Here 50”.

Un fenomeno molto attuale, a proposito di Classic Rock, è proprio questo: dagli Who ai Genesis ai Led Zeppelin, i cosiddetti “bootleg” tornano in auge, con il sound migliorato, spesso grazie a fan e collezionisti che rimettono al mittente - ossia alla band e alla sua etichetta discografica - quanto un tempo realizzato illegalmente, per renderlo a disposizione di tutti. Il costo non è poco, ma ve lo dico subito: ne vale la pena!

Dopo un’edizione speciale per il recente Record Store Day (se siete abbastanza fortunati, e abbastanza ricchi, potete trovarla ancora, magari sulle piattaforme di usato e rarità), intanto è uscito il formato a 2 Cd, a sua volta con il concerto completo in 16 registrazioni dal vivo, recentemente restaurate e rimasterizzate dal celebre produttore e musicista (ormai onnipresente) Steven Wilson.

“Pink Floyd – live from the Los Angeles Sports Arena, 26 aprile 1975” mette in luce la band nel pieno della sua rapida ascesa. “The Dark Side of the Moon” li aveva trasformati da una band britannica di grande successo a uno dei più grandi gruppi rock del pianeta. Da quel momento in poi, le loro esibizioni si sono tenute in stadi ed arene. Il “Wish You Were Here Tour” fu annunciato all’inizio di marzo del 1975. I concerti andarono immediatamente esauriti battendo i record di incassi, compreso quello della Los Angeles Sports Arena, che in un solo giorno vendette tutti i 67.000 biglietti a disposizione per le quattro serate in programma. Un quinto concerto aggiuntivo andò esaurito nel giro di poche ore.

La copertina dell'album

La registrazione pirata del defunto bootlegger Mike “Mike the Mic” Millard, i cui nastri dei concerti tenuti a Los Angeles negli anni '70 divennero famosi per la loro qualità sonora sorprendentemente chiara, ora torna a far parlare anche di lui. Per nascondere la sua attrezzatura di registrazione alla sicurezza del locale, Millard (che realizzò molti bootleg, tra i quali alcuni famosi per gli Who e i Led Zeppelin) fingeva di essere disabile e arrivava ai concerti in sedia a rotelle. Molti dei suoi bootleg erano già stati stampati su vinile in modo non ufficiale, tuttavia, egli non approvava la vendita delle sue registrazioni a scopo di lucro. Millard si suicidò nel 1994 e, negli ultimi anni, le sue registrazioni sono state lodate, anche per l‘alta qualità, da molti gruppi. Hanno parlato bene di lui, ricordandolo, i membri dei Led Zeppelin e dei Rolling Stones. Questa nuova uscita discografica floydiana è l’ennesima dichiarazione esplicita di stima alla sua memoria e alla sua grande passione, che oggi Mike, dall’alto, condivide con tutti noi.

Il produttore e musicista Steven Wilson

L'INTER E LA SONY MUSIC CELEBRANO I 50 ANNI DI "WISH YOU WERE HERE"

Ma non è ancora tutto, in casa Pink Floyd. Per celebrare i 50 anni di “Wish You Were Here”, FC Internazionale Milano in collaborazione con Sony Music Italy rende omaggio alla band con un’esclusiva linea di prodotti che intreccia musica e calcio.

All’inizio degli anni ‘70, mentre ridefinivano la scena musicale contemporanea, i Pink Floyd hanno fondato il Pink Floyd Football Club (PFFC), squadra di calcio che giocava durante le pause dai tour e composta da David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright e alcuni membri della crew. La PFFC Collection riporta idealmente la band sul terreno di gioco, reinterpretando il naming PFFC in Pink Floyd FC Internazionale Milano e trasformando una grande storia in un progetto contemporaneo capace di unire generazioni, linguaggi e community diverse. La collezione è composta da un’esclusiva retro jersey e da alti capi celebrativi in versione ad hoc realizzata per il club neroazzurro, disponibili sullo Store online ufficiale e negli Inter Store Milano castello e San Siro.



