Salute maschile a "Star bene", guai a trascurare l'apparato genito-urinario

Mentre le donne si rivolgono al ginecologo con regolarità, molti uomini arrivano dallo specialista troppo tardi, spesso quando i sintomi sono già evidenti, avanzati o invalidanti. Per imbarazzo o tabù, la salute genito-urinaria viene trascurata. Questa sera a Star bene, trasmissione dedicata alla salute, condotta dalla giornalista Marzia Foletti, si parlerà di salute maschile, incoraggiando gli uomini a sottoporsi a controlli periodici.

Ad approfondire il tema saranno i professionisti della Casa di Cura Privata Piacenza: l’urologo e andrologo Stefano Fiordelise, l’urologo Gennaro Marcello e il professor Luigi Cavanna, oncologo e direttore scientifico della trasmissione.

L’obiettivo è quello di promuovere un cambiamento culturale: passare da una medicina che interviene quando il problema è già avanzato a una medicina che punta sulla diagnosi precoce e sulla prevenzione. Verranno spiegati i segnali e sintomi da non trascurare e come prendersi cura della propria salute in modo semplice e concreto.

I controlli periodici permettono infatti di individuare precocemente eventuali problemi e di intervenire quando le possibilità di cura sono maggiori e l’impatto sulla qualità della vita può essere ridotto. Uno degli esempi più significativi è il tumore del testicolo, la forma più diffusa tra i giovani uomini (15-40 anni).

Si parlerà anche di tumore alla prostata, fertilità maschile e disfunzione erettile e si farà il punto sul ruolo del PSA. La puntata è realizzata in collaborazione con la Casa di Cura Privata Piacenza.