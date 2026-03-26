Allergie in aumento: impatto sulla qualità di vita e lavoro

Non esistono più le mezze stagioni nemmeno per le allergie. Negli ultimi anni si è osservato un incremento significativo dei casi, legato anche a fattori ambientali, inquinamento e cambiamenti climatici. Le allergie rappresentano oggi una delle condizioni più diffuse nella popolazione, in costante aumento soprattutto nei Paesi industrializzati. Non riguardano solo gli adulti, ma colpiscono sempre più spesso anche i bambini. Riconoscerle precocemente è fondamentale per evitare complicazioni e migliorare la qualità della vita. Il mondo del lavoro non è esente.

Le allergie rappresentano infatti una quota significativa delle malattie professionali moderne. Secondo le stime, entro la fine del 2026, almeno 1 persona su 2 in Europa potrebbe soffrire di una qualche forma di allergia, con impatti diretti sulla produttività e sulla qualità della vita lavorativa. Ne parlano questa sera a “Star bene”, la trasmissione di salute condotta dalla giornalista Marzia Foletti, in onda alle 21, i professionisti: Eleonora Savi, specialista in Allergologia, Immunologia e Pneumologia, il professor Luigi Cavanna, Primario dell’Area Medica della Casa di Cura Piacenza e Francesco Sabbadini, direttore della Medicina del Lavoro di Asia Group. Durante la puntata, realizzata in collaborazione con Asia Group, i medici spiegheranno i fattori di rischio a cui prestare attenzione, le nuove terapie disponibili e le novità del futuro. Interessante la finestra dedicata al mondo del lavoro con un focus sui principali allergeni presenti negli ambienti lavorativi e le normative vigenti per il riconoscimento delle malattie professionali.