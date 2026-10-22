Antonio e Alessandra salvi grazie a chi ha donato il sangue

Bastano pochi minuti per salvare una vita. Come si fa? E' semplice: basta donare il sangue. Ogni giorno, negli ospedali, ci sono persone che hanno bisogno di una trasfusione: pazienti che hanno subito un intervento, persone coinvolte in un'emergenza, oppure affette da alcune patologie ma anche tanti malati oncologici. Ma cosa significa concretamente ricevere una trasfusione? E cosa succede, invece, dall'altra parte, quando una persona decide di diventare donatore?

Se ne parla questa sera alle 21 su Telelibertà (canale 76) a "Star Bene – i giovedì della medicina", trasmissione dedicata alla salute condotta dalla giornalista Marzia Foletti. A raccontare la rete di donazione saranno Francesco Romeo, direttore dell’Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Ausl di Piacenza, il Professor Luigi Cavanna, e Giovanni Villa, presidente di Avis Provinciale Piacenza, per scoprire come funziona la raccolta, quali controlli garantiscono la sicurezza delle trasfusioni e quali sono le necessità del territorio.

Al centro della puntata, però, ci saranno soprattutto storie personali. Quella di Antonio Bardugoni, che nel gennaio del 2014, a 45 anni, ha affrontato una grave perdita di sangue e ha ricevuto 23 trasfusioni nell’arco di undici giorni. E la storia di Alessandra Bonadies, il cui parto ha messo in pericolo la sua vita e quella del suo bambino. Entrambi salvati dalle sacche di sangue ricevute. Testimonianze che restituiscono il significato più concreto della donazione: dietro ogni sacca c’è un gesto che può fare la differenza tra la vita e la morte. Spazio anche al ruolo di Avis nella sensibilizzazione dei cittadini, al coinvolgimento dei giovani e delle famiglie, alla donazione di plasma e ai falsi miti che ancora frenano chi vorrebbe diventare donatore. Regia e produzione della trasmissione sono affidati a Filippo Adolfini e Alessandra Colpo.