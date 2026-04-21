Assistenza, ricerca, innovazioni Apl sostiene Onco-Ematologia

Sono circa una quarantina i trapianti di cellule staminali effettuati ogni anno dal dipartimento di Onco-Ematologia dell'Ausl di Piacenza, stesso numero per quanto riguarda le leucemie individuate e ben 1400 i pazienti curati in Day service. Cifre che purtroppo sono in costante aumento e che dunque necessitano di aiuto da parte di cittadini generosi per sostenere l'ospedale al fine di garantire i migliori servizi. È in questa cornice che si inseriscono le donazioni con cui l’Associazione per lo studio e la cura delle leucemie Apl di Piacenza presieduta da Laura Battaglia.

In tutto sono tre, a cominciare da un contributo di 27mila euro destinato a sostenere l’incarico di data manager, figura sempre più centrale nei percorsi di cura e ricerca specializzato nella gestione dei dati clinici e di studio che supporta l’équipe nel monitoraggio dei percorsi clinici e nelle attività di ricerca. In ambito ematologico, dove follow-up, protocolli e continuità dei dati sono essenziali, questo ruolo contribuisce a rafforzare l’intero sistema di cura e migliorare in termini di efficienza e organizzazione il rapporto con pazienti e professionisti.

Sempre per l’Ematologia e centro trapianti, Apl ha donato cinque bilance digitali con altimetro per un valore complessivo di 3.200 euro, mentre per la struttura di Biologia dei trapianti, diagnostica molecolare e manipolazione di cellule staminali emopoietiche, l’associazione ha destinato un NanoDrop Ultra Spec GL EA, del valore di 15mila euro, che contribuirà a potenziare le attività di laboratorio a supporto dei percorsi di trapianto e dell’innovazione in ambito oncoematologico. A completare il quadro, una donazione precedente di grande impatto organizzativo: il sistema eliminacode per il Day hospital, del valore di 23mila euro, che ha migliorato la gestione dei flussi, l’accoglienza e la tutela della privacy, facilitando il lavoro dei professionisti e l’orientamento dei pazienti.