Ausl: salute femminile, una settimana di appuntamenti dedicati alle donne

Anche quest’anno Piacenza aderisce alla iniziativa di sensibilizzazione promossa dalla Fondazione Onda con una quindicina di appuntamenti che si svolgeranno dal 22 al 30 aprile nei tre poli ospedalieri del territorio. Obiettivo dell’evento è quello di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. A Piacenza saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, oncologia, pneumologia, psichiatria, reumatologia e senologia. Complessivamente saranno impegnati una cinquantina di professionisti di una dozzina di unità operative, affiancati dai volontari di diverse associazioni. “Consideriamo la salute delle donne e l’importanza della prevenzione – sottolinea il direttore sanitario Andrea Magnacavallo – un elemento centrale della nostra azione come Azienda sanitaria locale e uno strumento fondamentale di equità, dignità e benessere sociale. Piacenza prosegue nel suo impegno nell’investire in una visione integrata della salute femminile, con l’obiettivo di garantire percorsi sanitari più vicini ai bisogni reali delle donne, in tutte le fasi della loro vita. Per questo, poniamo attenzione anche alla prevenzione delle patologie che possono maggiormente colpire il mondo femminile, alla medicina di genere. La salute delle donne non è una voce accessoria delle politiche pubbliche: è una responsabilità collettiva, un indicatore di giustizia e un investimento per il futuro”.

Tutti i servizi offerti, con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono pubblicati sul sito dell’Azienda Usl di Piacenza e su www.bollinirosa.it

“Da ottobre 2021 – continua il direttore sanitario - l'ospedale di Castel San Giovanni è un punto di riferimento essenziale per le donne piacentine, offrendo loro un luogo dedicato alla cura della propria salute. Un progetto unico che dà la possibilità di avere, all'interno di un'unica struttura, risposte diverse e integrate per affrontare in maniera multidisciplinare le molte patologie che possono interessare la donna. La stessa logica che si snoderà durante la settimana di servizi gratuiti dedicati alla salute della donna. Le iniziative coinvolgono diversi ambiti ed equipe, con l’obiettivo comune di prendersi cura della donna in ogni fase della vita. Si comincia con consulenze specialistiche in Endocrinologia e Reumatologia, dedicate alla sensibilizzazione sulle patologie femminili. Proseguono le iniziative in Cardiologia, con il supporto del Progetto Vita e Anpas, attraverso l’innovativa “Capsula della salute”, uno strumento ad alta tecnologia che, in soli 8 minuti, analizza i parametri vitali e restituisce un report personalizzato. Particolare attenzione è rivolta al benessere del pavimento pelvico rivolti a donne in peri e menopausa e dopo il parto, condotti dalle ostetriche in tre sedi, tra cui Borgonovo, Piacenza e Fiorenzuola. Di fondamentale importanza anche gli appuntamenti di Oncologia, in collaborazione con le associazioni Armonia e Amop. Tra questi, momenti formativi su nutrizione ed estetica, e l’incontro “Il tempo delle donne”, che affronta in modo trasversale salute, terapie e qualità della vita. Non mancano momenti dedicati alla Psicologia e alla salute mentale, come il laboratorio di danza-movimento-terapia, pensato per favorire l’equilibrio e la consapevolezza corporea. Sul fronte della prevenzione, si segnalano lo screening per l’asma rivolto alle giovani donne proposta dell’equipe di Pneumologia, la vaccinazione contro l’HPV in open day per le nate nel 2000 (a cura dell’Igiene e Sanità pubblica) e lo screening per i tumori cutanei femminili in Dermatologia. Si chiude con una riflessione sulla menopausa, con l’incontro pubblico promosso da Ostetricia e ginecologi, e con le visite specialistiche in Ginecologia e Colonproctologia per la gestione delle disfunzioni del pavimento pelvico.

Non da ultimo, un incontro sarà dedicato alla spesa, con indicazioni e suggerimento dal carrello al frigorifero. Quella che scenderà in campo – conclude il direttore sanitario - è una rete integrata di professionisti – medici, ostetriche, dietisti, psicologi ed educatori – che ogni giorno lavora in sinergia per offrire una presa in carico completa, consapevole e accessibile a tutte le donne. È un esempio concreto di medicina di prossimità, orientata all’ascolto e alla personalizzazione del percorso di cura offerto in maniera gratuita al mondo femminile”.

Gli appuntamenti in calendario

· Colloqui telefonici con l’endocrinologo - 22 aprile, dalle 8.30 alle 12

Consulenze telefoniche per sensibilizzazione su patologie endocrinologiche femminili Modalità di accesso: telefonare nella fascia oraria dalle 8.30 alle 12 al numero 0523.302280 per parlare con uno specialista.

· Misura il tuo benessere in 8 minuti - 22 aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

Capsula della Salute: misura il tuo benessere in 8 minuti. Un’esperienza innovativa e tecnologica a cura della Cardiologia con Progetto Vita e Anpas per prendersi cura del proprio benessere rivolta alle donne dai 45 ai 65 anni. Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, la Capsula elabora i dati raccolti e restituisce un report personalizzato con indicazioni utili per il proprio benessere. Le visite si svolgeranno alla sede Croce Bianca di Piacenza, in via Emilia Parmense 19. Modalità di accesso: prenotazione Cup 800 651 941

· Benessere del pavimento pelvico per donne in peri e menopausa - 22 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30

Modalità di accesso: su prenotazione nella sezione Eventi del sito Incontri per il benessere del pavimento pelvico con il team ostetrico di Ginecologia e ostetricia alla sede Croce Bianca di Piacenza in via Emilia Parmense 19 rivolto alle donne in peri e menopausa. È consigliato un abbigliamento comodo o una tuta da ginnastica con relative calzature da ginnastica o calzettoni spessi tipo "antiscivolo". Utile anche un asciugamano o un tappetino.: su prenotazione nella sezione Eventi del sito www.ausl.pc.it

· Il tempo delle donne - 22 aprile - dalle 17.30 alle 19

Il tempo delle donne: salute, terapie, qualità della vita, incontro aperto con gli specialisti di Senologia, Oncologia, ginecologia e nutrizione in collaborazione con Armonia per parlare di benessere femminile, stili di vita e terapie oncologiche. Per ascoltare, informarsi e prendersi cura di sé. All’incontro, che si svolgerà alla Palazzina servizi amministrativi Ausl Piacenza, via Anguissola 15, saranno presenti il senologo Dante Palli, la nutrizionista Jessica Rolla, la dietista Elisa Carrai, la ginecologa Renza Bonini, l’oncologa Elisa Anselmi e la presidente di Armonia Erika Caffi. Modalità di accesso: libero

· Colloqui telefonici con il reumatologo - 22 aprile, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

Consulenze telefoniche per sensibilizzazione su patologie reumatologiche femminili Modalità di accesso: telefonare nella fascia oraria dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 al numero 0523.302283 per parlare con uno specialista.

· Estetica oncologica - 23 aprile, dalle 15.30 alle 17.30

Incontro formativo ed educazionale a cura di Federica Pecorini, estetista dell’associazione professionale di estetica oncologica, in collaborazione con Amop, che si svolgerà al Day hospital Oncologia, edificio 1G, primo piano, nucleo antico dell'ospedale di Piacenza. L’appuntamento è rivolto alle pazienti in trattamento oncologico. Modalità di accesso: prenotazione telefonica 0523.302254 o 0523.302385

· Danza terapia e psiche - 23 aprile dalle 17 alle 18.30

Laboratorio di danza-movimento-terapia a cura di Emergenza e urgenza psichiatrica per far emergere la saggezza del corpo. Già attivo per le persone ricoverate nel Servizio psichiatrico di diagnosi e cura e nella Residenza per il trattamento intensivo, si propone di attingere alle risorse somatiche, al gioco e all'esplorazione per favorire stabilità, equilibrio e gioia. L’appuntamento sarà tenuto da Antonietta Provinzano, psicologa psicoterapeuta e si svolgerà nell’aula formazione della sede Ausl di piazzale Milano 2 a Piacenza al quinto piano. Si consiglia abbigliamento comodo.

Modalità di accesso: su prenotazione inviando una mail a : su prenotazione inviando una mail a [email protected]

· Vivere bene la menopausa - 23 aprile alle 20.45

Incontro informativo pubblico sul tema Vivere bene la menopausa con il direttore di Ostetricia e ginecologia Renza Bonini in collaborazione con il Comune di Fiorenzuola. L’appuntamento si svolgerà all’Auditorium San Giovanni in piazzale San Giovanni 2.

Modalità di accesso: libero

· Nutrizione in oncologia - 24 aprile, dalle 15.30 alle 17.30

Incontro formativo ed educazionale a cura delle nutrizioniste Mara Negrati e Alessandra Vancini. L’incontro si svolgerà al Day hospital Oncologia, edificio 1G, primo piano, nucleo antico dell'ospedale di Piacenza. Modalità di accesso: prenotazione telefonica 0523.302254 o 0523.302385

· Screening asma in Pneumologia - 26 aprile, dalle 8.30 alle 13

Spirometrie semplici per screening dell’asma per donne dai 14 a 40 anni. Le visite si svolgeranno negli ambulatori di Pneumologia, edificio 9B, ospedale di Piacenza. Modalità di accesso: prenotazione Cup 800 651 941

· Open day vaccinazione HPV - 28 aprile, dalle 13.30 alle 16.30

Giornata di open day per la vaccinazione HPV che si svolgerà alla Casa della Salute di piazzale Milano, negli ambulatori al piano terra. La vaccinazione è rivolta alle donne nate nel 2000 e mai vaccinate contro il papilloma. Modalità di accesso: accesso libero senza prenotazione, prestazione gratuita

· Benessere del pavimento pelvico dopo il parto - 29 aprile dalle 14.30 alle 17.30

Incontri interattivi per il benessere del pavimento pelvico dopo il parto con ostetriche alla sede del corso di laurea Fisioterapia in viale Abruzzo 10 a Fiorenzuola rivolto a puerpere. È consigliato un abbigliamento comodo: tuta da ginnastica con scarpe sportive o calzettoni spessi tipo antiscivolo. Utile anche un asciugamano o un tappetino.

Modalità di accesso: su prenotazione nella sezione Eventi del sito su prenotazione nella sezione Eventi del sito www.ausl.pc.it

· Missione spesa: dal carrello al frigorifero - 29 aprile dalle 17.30 alle 19

Incontro interattivo su scelte alimentari consapevoli, prevenzione e riduzione dello spreco alimentare con la nutrizionista Jessica Rolla, le dietiste Elisa Carrai e Monica Maj e Filippo Rossi, docente Università Cattolica Sacro Cuore di Piacenza. L’appuntamento è alla Palazzina servizi amministrativi Ausl Piacenza in via Anguissola 15. Modalità di accesso: libero

· Screening tumori cutanei - 30 aprile, dalle 14 alle 17

Screening sui tumori cutanei femminili con visite dermatologiche. Le visite si svolgeranno negli ambulatori Dermatologia, edificio 4A, nucleo antico dell'ospedale di Piacenza. L’appuntamento è rivolto alle donne da 20 a 50 anni (da 1975 a 2005). Modalità di accesso: prenotazione Cup 800 651 941

· Visite disfunzioni pavimento pelvico - 30 aprile, dalle 14.30 alle 17.30

Visite specialistiche sulla gestione uroginecologica e coloproctologica delle disfunzioni del pavimento pelvico femminile rivolto a donne di età compresa tra i 40 e 70 anni. Verranno trattate tematiche come incontinenza urinaria e prolasso genitale, stipsi ostinata e incontinenza fecale e prolasso rettale. Il pomeriggio sarà a cura del chirurgo Massimiliano Mazzilli e la ginecologa Renza Bonini. Le visite si svolgeranno al Day hospital chirurgico dell'ospedale di Castel San Giovanni, blocco A, secondo piano. Modalità di accesso: su prenotazione Cup 800 651 941

· Benessere del pavimento pelvico per donne in peri e menopausa - 30 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30

Incontri per il benessere del pavimento pelvico con ostetriche alla Casa della Salute e della comunità di Borgonovo – strada Seminò 20 - rivolto alle donne in peri e menopausa. È consigliato un abbigliamento comodo: tuta da ginnastica con scarpe sportive o calzettoni spessi tipo antiscivolo. Utile anche un asciugamano o un tappetino.