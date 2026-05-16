Avverse previsioni meteo, Oral Cancer Day annullato

Il maltempo annulla l'Oral Cancer Day. Le iniziative per promuovere la sensibilizzazione contro i tumori del cavo orale organizzate dall'Andi di Piacenza guidato da Sara Cardinali non si terranno stamattina sul Pubblico Passeggio come previsto a causa delle avverse previsioni meteo.

«Da vent'anni l'Oral Cancer Day viene organizzato per sensibilizzare la cittadinanza verso la prevenzione dei tumori del cavo orale» aveva spiegato Cardinali. Nel nostro territorio l'Andi conta 185 soci, mentre sono 260 i professionisti che esercitano e risultano iscritti all'albo.

«Il cancro orale rappresenta una delle patologie oncologiche più diffuse e allo stesso tempo meno conosciute dalla popolazione – sottolinea Cardinali – è l'ottava forma tumorale più diffusa al mondo: in Italia si registrano ogni anno oltre 9.000 nuovi casi». La mortalità a cinque anni supera il 40%, un dato legato principalmente alla diagnosi tardiva. Quando invece la malattia viene individuata nelle sue fasi iniziali, le possibilità di guarigione superano l'80%.