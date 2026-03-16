Coldiretti Piacenza nelle scuole con il progetto sull’educazione alimentare

Restare fedeli alla dieta mediterranea può tradursi in oltre due anni di vita in più, con benefici che possono superare i quattro anni scegliendo regimi alimentari ricchi di frutta, verdura e cereali integrali. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Science Advances e guidato da Yanling Lv dell’Huazhong University of Science and Technology, che rafforza il valore di uno stile alimentare sano.

Si tratta di temi che Coldiretti Piacenza sta portando alla ribalta attraverso, da un lato, gli incontri che proseguono nelle scuole piacentine con il progetto di educazione alimentare promosso da anni dall’Organizzazione; dall’altro, con le iniziative che si svolgono al Mercato Coperto di Campagna Amica in collaborazione con l’Ausl, come i cicli di incontri “Gusta la prevenzione” e “In cucina con mamma”.

La dieta mediterranea, sottolinea Coldiretti Piacenza, rappresenta non solo un modello nutrizionale equilibrato, ma anche un patrimonio culturale e agricolo che insegniamo ogni anno ai più giovani attraverso il progetto Educazione alla Campagna Amica. Portare questi contenuti nelle classi significa aiutare i ragazzi a capire come ciò che mettiamo nel piatto influisca sulla salute, sull’ambiente e sul futuro delle nostre comunità.