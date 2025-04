Conoscere e affrontare gli attacchi di panico: il libro di Franz Bergonzi

Una guida, un racconto in prima persona, una riflessione su uno dei disturbi psico-fisici più diffusi e al tempo stesso meno compresi: è questo il cuore del libro “E dacci oggi il nostro panico quotidiano”, scritto dal piacentino Franz Bergonzi e pubblicato da Tea.

Come si può raccontare l’esperienza di un attacco di panico a chi non l’ha mai vissuto? È una sensazione spaventosa: il corpo si blocca, paralizzato dal terrore, mentre la mente è convinta di essere arrivata alla fine. Solo chi ci è passato può davvero comprendere. Bergonzi lo fa con coraggio, partendo dal proprio vissuto, che somiglia a quello di tante altre persone.

«L’esperienza degli attacchi di panico – spiega Bergonzi – purtroppo è molto diffusa. In Italia si parla di circa tre milioni di persone che ne soffrono, una stima certamente per difetto. Ho sentito il dovere di parlarne dal punto di vista di chi ci è passato, partendo dalla mia storia personale per aiutare a capire cosa sia davvero un attacco di panico, come affrontarlo, come rapportarsi ad eventuali terapie psicologiche e farmacologiche. Ma anche per riflettere sulle condizioni di vita attuali, che spesso sono veri e propri fattori scatenanti: elementi che colpiscono la nostra sensibilità e generano questo tipo di disagio psichico».

Il libro si trasforma così in un invito a guardare al panico non solo come a un nemico, ma come a un messaggio profondo, che merita di essere ascoltato. E da cui può nascere una nuova consapevolezza.

«L’attacco di panico ti costringe ad ascoltare un Io più profondo – conclude l’autore – e a interrogarti sulle problematiche che lo hanno generato. È un viaggio difficile, ma se affrontato nel modo giusto può diventare un percorso evolutivo dentro te stesso».