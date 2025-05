Controlli a Bobbio contro il rischio ictus sabato all’Auser

Sono circa ottantamila i piacentini che si trovano a fare i conti con la pressione troppo alta. Il problema è che - secondo le stime - più della metà non sa di essere un “iperteso”, o non si cura in modo corretto. I sintomi spesso non sono chiari, tendono ad essere sottovalutati: per questo è importante non sottovalutare le occasioni come quella garantita dalla stretta di mano tra Alice odv, Spi Cgil, Auser di Bobbio, Ausl. L’appuntamento, gratuito, è per sabato dalle 8.30 alle 12.30 quando nell’ex bocciodromo, in strada di Sciola, sarà possibile non solo misurare la pressione ma anche fare i test del colesterolo, della glicemia, e avere una consulenza con gli esperti sia in campo neurologico che fisiatrico. Le forze messe in campo vogliono contribuire nello specifico alla prevenzione del rischio di ictus cerebrale. Per partecipare agli screening gratuiti serve presentarsi all’appuntamento a Bobbio a digiuno da almeno due ore. Basta poco per mettersi al riparo da questo killer silenzioso: ricordiamoci che l’ictus colpisce nel Piacentino almeno 500 persone all’anno.