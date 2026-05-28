Cuore e polmoni: la prevenzione si fa con i macchinari di ultima generazione

C’è una forma di prevenzione che può salvare la vita anche a chi pensa di stare bene. E’ la prevenzione cardiovascolare. Perché tante persone si sentono bene e quindi non avvertono la necessità di farsi controllare, trascurando i fattori di rischio. E quando la malattia si manifesta potrebbe essere troppo tardi.

Le patologie cardiovascolari rappresentano infatti la prima causa di morte in tutto il mondo occidentale. La cardiopatia ischemica/infarto, colpisce nella maggior parte dei casi, individui nel pieno dell’efficienza psicofisica, riproduttiva e lavorativa. Tra i fattori di rischio c’è il fumo che è correlato anche alle malattie respiratorie e polmonari. Ne parlano i professionisti della Casa di Cura Piacenza ospiti questa sera della puntata di “Star bene – i giovedì della medicina” in onda alle 21 su Telelibertà condotta dalla giornalista Marzia Foletti. In studio: Claudio Dodi Responsabile Cardiologia Casa di Cura Piacenza, Martine Figoni Infermiera Professionale Cardiologia Casa di Cura Piacenza, Pietro Bottrighi Responsabile Pneumologia Casa di Cura Piacenza e il professore Luigi Cavanna Primario Area Medica Casa di Cura Piacenza.

Perché le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la prima causa di morte nel mondo occidentale? Come si calcola il rischio cardiovascolare? Quali sono le patologie più frequenti a carico dell’apparato respiratorio? Sono solo alcune delle domande a cui la trasmissione, realizzata in collaborazione con la Casa di Cura Piacenza cercherà di rispondere. Il focus si concentrerà anche sui macchinari di ultima generazione utilizzati alla Casa di Cura per individuare le patologie cardiovascolari e respiratorie.