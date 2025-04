Depressione: la malattia invisibile del secolo. Stasera a "Star bene"

Nelle settimane scorse Vittorio Sgarbi è stato ricoverato per una grave depressione. Prima di lui hanno parlato apertamente di questo problema Fedez, Mara Venier, i campioni di calcio Morata e Buffon e tanti altri vip nazionale e internazionali. La malattia oggi dunque non è più un tabù, ma soffre ancora di uno stigma sociale. Stasera, a "Star bene", la trasmissione scritta e condotta dalla giornalista Marzia Foletti, si farà chiarezza su questa patologia, invisibile, ma che in molti casi risulta estremamente invalidante anche dal punto di vista fisico. Fortunatamente, la depressione è trattabile con farmaci efficaci e un supporto psicoterapeutico.

Ne parliamo con gli ospiti Emanuele Guagnini, psichiatra (Fondatore di Radio Shock), Camilla Di Nunzio, dirigente Psicologo oncologia Ausl di Piacenza, il professor Luigi Cavanna, primario Area Medica della Casa di Cura Piacenza e Francesco Sabbadini, direttore della Medicina del Lavoro di Asia Group.