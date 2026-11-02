Diabete, prevenire è meglio che curare iniziativa dell’Ausl

Individuare precocemente i fattori di rischio del diabete e promuovere stili di vita consapevoli. È questo l'obiettivo dell'iniziativa organizzata dall'Ausl di Piacenza in occasione della Giornata mondiale del diabete, in programma sabato 14 novembre, dalle 9 alle 13, alla Casa della Comunità di Piacenza in piazzale Milano 2.

L'appuntamento è rivolto alle persone che non hanno mai ricevuto una diagnosi di diabete, ma presentano condizioni che possono aumentare il rischio di sviluppare la malattia: tra queste, la familiarità di primo grado, il sovrappeso, precedenti riscontri di glicemia a digiuno elevata, una storia di diabete gestazionale, l'ipertensione arteriosa, le malattie cardiovascolari e l'ipercolesterolemia. Nel corso della mattinata, medici e personale infermieristico del team di Diabetologia effettueranno la misurazione della glicemia su sangue capillare e la valutazione del rischio per diabete mellito tipo 2 attraverso un questionario specifico. In base alle necessità, sarà possibile approfondire alcuni aspetti con colloquio con la dietista e lo psicologo. Ai partecipanti sarà inoltre distribuito materiale informativo dedicato.

Accanto all'attività di screening, l'iniziativa prevede una postazione informativa curata dall'Associazione Diabetici Piacenza e un approfondimento sulla vaccinazione nelle persone con diabete a cura dell'équipe di Igiene e Sanità pubblica, un'occasione per richiamare l'attenzione non soltanto sulla diagnosi precoce, ma anche sulla prevenzione e sulla gestione complessiva della salute. «La prevenzione è fondamentale per individuare tempestivamente le persone a rischio e favorire interventi mirati, a partire dalla corretta informazione e dall'adozione di stili di vita adeguati – ha sottolineato Maurizio Bianco, direttore della Diabetologia di Piacenza – iniziative come questa permettono di avvicinare i cittadini ai servizi sanitari e di sensibilizzare sull'importanza di conoscere il proprio rischio di andare incontro al diabete mellito, anche in assenza di sintomi».

Le visite sono gratuite e riservate alle persone che non hanno mai ricevuto una diagnosi di diabete, è necessario prenotare chiamando il Cuptel al numero 800651941 fino a esaurimento dei posti disponibili. Si consiglia di presentarsi a digiuno da almeno due ore e di portare eventuali referti di esami del sangue eseguiti negli ultimi sei mesi.