Domenico Cuda, una vita per l’udito tra chirurgia, ricerca e guida nazionale

Il professor Domenico Rosario Cuda è oggi tra le figure di riferimento dell’otorinolaringoiatria italiana: direttore dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria di Piacenza, presidente nazionale della Società Italiana di Audiologia e Foniatria e professore straordinario all’Università di Parma. Un profilo che unisce alta specializzazione clinica, ricerca scientifica e formazione accademica, portando il suo nome ai vertici della comunità che si occupa di udito, voce e comunicazione.

Ospite questa sera alle 20.30 a Lo specchio di Piacenza, su Telelibertà, Cuda racconterà un percorso professionale che prende avvio in un piccolo paese dell’Appennino calabrese e arriva con la laurea all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, al Policlinico Gemelli.

Alla guida del reparto piacentino, ha introdotto nella pratica clinica interventi ad alta complessità, contribuendo a diffondere tecniche e tecnologie che fino a pochi anni fa erano appannaggioquasi esclusivo dei grandi poli universitari.

Cuda porterà in studio il punto di vista di chi opera ogni giorno su uno dei sensi più preziosi e delicati, spiegando cosa significa oggi restituire il suono della vita. La sua esperienza attraversa le grandi sfide dell’audiologia contemporanea. Nel corso della puntata scorreranno diverse fotografie selezionate proprio dall’ospite, che accompagneranno il racconto della sua vita.