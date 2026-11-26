Dolore, gonfiore o un rigonfiamento a livello dell'addome o dell'inguine: sintomi che non vanno sottovalutati, perché potrebbero essere il campanello d'allarme di una patologia della parete addominale. Ernie, laparoceli e diastasi dei muscoli retti sono condizioni che oggi possono essere affrontate grazie a tecniche chirurgiche sempre più evolute e meno invasive. Ma prima di intervenire, è fondamentale arrivare a una diagnosi precisa.

Ecografia, TAC e Risonanza Magnetica rappresentano strumenti indispensabili per individuare il problema e pianificare il trattamento più adeguato.

Quali sono le tecnologie più avanzate a disposizione oggi e come sta cambiando il mondo della chirurgia addominale? Ne parlano stasera alle 21 su Telelibertà gli specialisti del Centro Medico Diagnostico Rocca di Piacenza, ospiti della puntata di “Star bene – i giovedì della medicina” condotta dalla giornalista Marzia Foletti. Innovazione e competenza possono fare la differenza nella cura del paziente. Ospiti in studio: Patrizio Capelli, chirurgo presso il Centro Medico e Diagnostico Rocca, Daniele Rocca, Ceo del Centro Medico e Diagnostico Rocca e il professore Luigi Cavanna, primario dell’Area Medica / Oncologia della Casa di Cura Piacenza.

Si parlerà anche di un disturbo molto comune nella popolazione come le ernie inguinali, più frequenti negli uomini. Secondo le linee guida internazionali il rischio nel corso della vita di sviluppare un'ernia della regione inguinale è stimato intorno al 27-43% negli uomini e al 3-6% nelle donne. Al centro della puntata anche la diastasi addominale, disturbo più femminile. Regia e produzione della trasmissione sono affidati a Filippo Adolfini e Alessandra Colpo. La puntata è in collaborazione con il Centro Medico e Diagnostico Rocca.