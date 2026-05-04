Giornata del rene, professionisti in piazza Cavalli il 12 maggio

Edizione 2026 per la Giornata mondiale del rene promossa dall’Ausl di Piacenza in collaborazione con il Comune di Piacenza e la Croce Rossa italiana – Comitato di Piacenza, in programma per martedì 12 maggio, dalle 9 alle 16, in piazza Cavalli. La Nefrologia e dialisi, diretta da Roberto Scarpioni, sarà protagonista della giornata con attività di informazione e prevenzione. Medici e infermieri del reparto accoglieranno i cittadini nella tenda allestita in piazza, offrendo controlli gratuiti e momenti di sensibilizzazione.

I medici, affiancati dal personale infermieristico, saranno a disposizione per fornire informazioni corrette e approfondimenti sulla prevenzione delle malattie renali. Per chi lo desidera sarà possibile effettuare una valutazione della salute dei reni, attraverso la misurazione della pressione arteriosa e un esame delle urine, eseguito in un ambiente separato e dedicato, a cura dei professionisti del reparto. Al termine dei controlli verrà consegnata a ogni partecipante una breve relazione clinica da presentare al proprio medico di medicina generale. Qualora emergesse la necessità di ulteriori accertamenti, sarà possibile attivare percorsi di secondo livello per approfondire eventuali criticità.