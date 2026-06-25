I danni del sole sulla pelle: ecco le soluzioni di ultima generazione

Per secoli la pelle chiara è stata considerata un simbolo di prestigio sociale: indicava una vita lontana dal lavoro nei campi e dall'esposizione al sole. Oggi, al contrario, l'abbronzatura è spesso associata a salute, bellezza e benessere. Eppure, dietro il colore dorato della pelle si nasconde una realtà che dermatologi e oncologi conoscono bene: ogni abbronzatura è il segnale di una risposta dell'organismo a un danno provocato dai raggi ultravioletti.

Con l'arrivo dell'estate aumentano le ore trascorse all'aria aperta, al mare e in montagna, ma cresce anche il rischio di scottature, fotoinvecchiamento, macchie cutanee e tumori della pelle. Il melanoma, in particolare, continua a rappresentare una delle neoplasie cutanee più temute, anche se negli ultimi anni la ricerca ha compiuto passi da gigante grazie all'introduzione di nuove terapie e dell'immunoterapia. La prevenzione resta però l'arma più efficace. Quali sono oggi le tecnologie più avanzate per intervenire sui danni alla pelle? Ne parliamo con i professionisti della Casa di Cura Piacenza dove sono presenti macchinari di ultimissima generazione e di alta precisione in grado di risolvere qualsiasi inestetismo, dal più semplice a quello più complesso.

Stasera appuntamento alle 21 su Telelibertà con la trasmissione "Star bene". In studio saranno ospiti: Roberta Fiorani, dermatologa della Casa di Cura Piacenza, Elena Torre, responsabile del Centro di Medicina estetica della Casa di Cura Piacenza e il professore Luigi Cavanna, primario dell'Area Medica della Casa di Cura Piacenza.