Il dolore cronico si può curare con farmaci e terapie mini invasive

“E' normale provare dolore”. Quante volte, in passato, vi siete sentiti dire questa frase? Oggi la sofferenza può trovare sollievo grazie alla terapia del dolore. Sappiamo che il dolore cronico può diventare un compagno silenzioso ma costante, capace di limitare movimenti, sonno e serenità. La Terapia del Dolore nasce proprio per questo: ascoltare la persona prima ancora del sintomo. Non si occupa solo di “spegnere” il dolore, ma di comprenderne le cause e trattarlo in modo mirato. Perché vivere con meno dolore significa tornare a vivere davvero. Se ne parla a “Star bene”, la trasmissione condotta dalla giornalista Marzia Foletti, in onda questa sera alle 21 su Telelibertà.

In studio saranno presenti i professionisti della Casa di Cura Privata Piacenza: Saverio Adilardi, professionista della Terapia del dolore, Andrea Tidu, Responsabile di Anestesia e Terapia Subintesiva, Laura Este, Anestesista e il professor Luigi Cavanna, primario dell’area medica. In collegamento zoom il coordinatore Nicola Rovellini. Presso la Casa di Cura Piacenza è attivo un ambulatorio con un team multidisciplinare per la terapia del dolore. L’ambulatorio effettua diverse terapie per curare ed alleviare il dolore cronico e migliorare la qualità della vita, tra cui numerose patologie dolorose come: nevralgie del trigemino e post-erpetiche, dolore centrale post-ictus, patologie neurologiche degenerative, lombalgia, cervicalgia e dorsalgia. Le tecniche sono all’avanguardia e spaziano dalla discectomia laser, alla medicina rigenerativa attraverso il plasma, dalla neurostimolazione midollare all’ozonoterapia fino all’agopuntura. Il dolore se non adeguatamente trattato, evolve e si cronicizza, per questo è importante non trascurare i sintomi e intervenire il prima possibile.