L’influenza corre veloce e quest’anno colpisce più duramente rispetto allo scorso autunno. I dati relativi ai primi mesi dopo l’avvio della campagna antinfluenzale confermano che i casi sono in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il bollettino regionale, aggiornato a una settimana fa, indica l’incidenza delle infezioni respiratorie acute intorno a 8,5 - 8,66 casi per 1000 assistiti, con il picco nella fascia 0-4 anni (circa 28-30 casi per 1.000 assistiti). Lo scorso anno, nello stesso periodo, l’incidenza era 7-8 casi ogni 1000 assistiti.

E’ chiaro che è indispensabile limitare il più possibile la circolazione del virus. Già nella passata stagione influenzale, in Emilia Romagna, sono stati 102 i casi di gravi di influenza; ad essere colpiti soprattutto i pazienti fragili per cui si è reso necessario il ricovero in rianimazione a causa delle conseguenze del virus. «E’ soprattutto ai più vulnerabili che dobbiamo pensare per comprendere l’importanza assoluta della vaccinazione antinfluenzale – ha commentato Filippo Trapani, direttore di Malattie infettive dell’Ausl di Piacenza -, si tratta di una pratica sicura, che aiuta a proteggerci in prima persona e a proteggere chi ci sta intorno. E che, proprio per questo motivo, diventa ancora più fondamentale per chi lavora o si occupa di pazienti fragili».

Perché chi si vaccina non solo limita la diffusione del virus ma anche le sue complicanze più gravi.