Misurare i parametri vitali, a Nibbiano aperto il Punto Salute

Per fare un elettrocardiogramma, un holter cardiaco, un holter pressorio, per misurare i parametri vitali, i residenti di Alta Val Tidone possono rivolgersi al nuovo Punto Salute di Nibbiano. Il Punto Salute si trova al piano inferiore del municipio di Alta Val Tidone, a Nibbiano. Si accede tutti i giovedì mattina tra le 8 e le 12. L’accesso avviene su prenotazione, telefonando al servizio sociale del comune (0523 993706-08-10). I cittadini si devono presentare muniti di impegnativa rilasciata dal medico curante oppure da uno specialista. Tramite prescrizione del medico si possono richiedere elettrocardiogramma, holter cardiaco e holter pressorio. Al Punto Salute si possono anche misurare temperatura corporea, pressione arteriosa, saturazione, frequenza cardiaca e respiratoria. I referti vengono inviati al medico curante. Per il sindaco Franco Albertini e l’assessore Giovanni Dotti il nuovo servizio «risponde ai bisogni dei cittadini di avere accesso facile a prestazioni che permettono il monitoraggio di parametri utili per il proprio stato di salute».