Misurare i parametri vitali, a Nibbiano aperto il Punto Salute
«Risponde ai bisogni dei cittadini di avere accesso facile a prestazioni che permettono il monitoraggio di parametri utili per il proprio stato di salute»
Mariangela Milani
|1 ora fa
Per fare un elettrocardiogramma, un holter cardiaco, un holter pressorio, per misurare i parametri vitali, i residenti di Alta Val Tidone possono rivolgersi al nuovo Punto Salute di Nibbiano. Il Punto Salute si trova al piano inferiore del municipio di Alta Val Tidone, a Nibbiano. Si accede tutti i giovedì mattina tra le 8 e le 12. L’accesso avviene su prenotazione, telefonando al servizio sociale del comune (0523 993706-08-10). I cittadini si devono presentare muniti di impegnativa rilasciata dal medico curante oppure da uno specialista. Tramite prescrizione del medico si possono richiedere elettrocardiogramma, holter cardiaco e holter pressorio. Al Punto Salute si possono anche misurare temperatura corporea, pressione arteriosa, saturazione, frequenza cardiaca e respiratoria. I referti vengono inviati al medico curante. Per il sindaco Franco Albertini e l’assessore Giovanni Dotti il nuovo servizio «risponde ai bisogni dei cittadini di avere accesso facile a prestazioni che permettono il monitoraggio di parametri utili per il proprio stato di salute».
Gli articoli più letti della settimana
1.
Viaggio tra gli espropriati della Statale 45 «Per un metro di asfalto una vita stravolta»
2.
Lulù, cucciola con soffio al cuore cerca famiglia: «Non può crescere in canile»
3.
Piacenza, i bunker e la guerra dei droni. «Tornano di moda i rifugi di 80 anni fa»
4.
Autovelox non localizzato in precedenza nulla la multa per passaggio con il rosso