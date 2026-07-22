Oncologia e umanità, la ricerca Cipomo diventa internazionale

Una rilevante ricerca sulla scuola di “umanizzazione “ in oncologia del collegio italiano primari di oncologia medica ospedaliera ( Cipomo) è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale, Journal Cancer Education ( JCE). Il 15 luglio scorso è stata resa pubblica con il titolo “Bridging The gap in humanizing oncology: a pilot study on the feasibility and accettabilità of the Cipomo school of Medical Humanities training protocol”, la prima ricerca sulla scuola nazionale di umanizzazione delle cure in oncologia.

La scuola, ha sede nella nostra città e con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, vede la formazione di 20 medici specializzati in oncologia ogni anno, provenienti da ogni regione del Paese.