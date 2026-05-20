«Poche sedute possono ridurre l’impatto psicologico con oncologia»

«Anche poche sedute possono contribuire a ridurre l’impatto psicologico della malattia oncologica». Partendo da questa convinzione, la psicoterapeuta Elisa Faretta ha presentato il suo libro “Manuale di Emdr in Psiconcologia”, edito da Mimesis, in occasione della Giornata nazionale del malato oncologico, nel salone monumentale della biblioteca Passerini Landi di Piacenza. L’autrice ha dialogato con il dottor Nicola Personeni, direttore di Oncologia dell’Ausl di Piacenza, e la psiconcologa Michela Monfredo, approfondendo l’integrazione tra cura oncologica e supporto psicologico.

«Emdr e psiconcologia - osserva l'esperta - rappresentano oggi tra gli approcci più innovativi all’interno dei contesti ospedalieri, soprattutto in ambito oncologico. L’elemento ancora non pienamente riconosciuto è che la malattia oncologica può essere vissuta come un vero e proprio trauma e, come tale, richiede un trattamento specifico di elaborazione. L'Emdr si dimostra particolarmente utile nell’elaborazione dell’impatto emotivo della diagnosi e delle principali fasi di cura. Il suo utilizzo consente di lavorare sugli aspetti più critici legati alla malattia».