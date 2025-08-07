Pressione, holter, frequenza cardiaca: a Nibbiano apre il Punto salute

A Nibbiano apre un Punto salute. Un ambulatorio in cui si potranno misurare i parametri vitali, fare un elettrocardiogramma completo, sottoporsi a holter cardiaco e holter pressorio per il monitoraggio della frequenza cardiaca e della pressione del sangue nell’arco di una o più giornate. Il Punto salute avrà sede in alcuni locali al piano terra del palazzo comunale di Alta Val Tidone, dove ha sede anche il Punto prelievi di Nibbiano e dove sta per essere ricavato un altro ambulatorio. Le prenotazioni si faranno in comune, dopo aver ottenuto l'impegnativa del medico. A fare gli esami sarà personale infermieristico dell'Ausl, lo stesso che già si occupa dell'assistenza domiciliare nel comprensorio di Alta Val Tidone.