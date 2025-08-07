Wednesday, August 6

Pressione, holter, frequenza cardiaca: a Nibbiano apre il Punto salute

Disponibili anche altre misurazioni di parametri vitali. Avrà sede in alcuni locali al piano terra del palazzo comunale di Alta Val Tidone

Mariangela Milani
August 6, 2025|25 minuti fa
A Nibbiano apre un Punto salute. Un ambulatorio in cui si potranno misurare i parametri vitali, fare un elettrocardiogramma completo, sottoporsi a holter cardiaco e holter pressorio per il monitoraggio della frequenza cardiaca e della pressione del sangue nell’arco di una o più giornate. Il Punto salute avrà sede in alcuni locali al piano terra del palazzo comunale di Alta Val Tidone, dove ha sede anche il Punto prelievi di Nibbiano e dove sta per essere ricavato un altro ambulatorio. Le prenotazioni si faranno in comune, dopo aver ottenuto l'impegnativa del medico. A fare gli esami sarà personale infermieristico dell'Ausl, lo stesso che già si occupa dell'assistenza domiciliare nel comprensorio di Alta Val Tidone. 

