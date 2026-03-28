Prevenzione oncologica, Lilt: «Mille visite in un anno»

Sono ben mille le visite che l'ambulatorio della Lilt (Lega italiana lotta contro i tumori) di Piacenza in via Lana 55 ha effettuato nel giro di un solo anno. Segno che il tumore è una malattia con la quale dobbiamo costantemente combattere e che la prevenzione è la migliore arma che abbiamo a disposizione, concetto ribadito al banchetto che la sezione piacentina della Lega ha allestito sotto i portici di piazza Cavalli in occasione della Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica che quest'anno si tiene dal 23 al 29 marzo. Come sempre, tante informazioni date ai cittadini e il tradizionale olio della salute per la raccolta fondi a offerta a sostegno della Lilt. Il banchetto della Lilt di Piacenza sarà presente anche domani mattina, sempre sotto i portici di piazza Cavalli.



