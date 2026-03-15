Rapporto con il cibo è malato, c’entra spesso una patologia mentale
Sono 247 in cura sul territorio, 27 (11%) hanno più di 50 anni: vuol dire che può divenire cronico il disturbo»
Redazione
|1 ora fa
Una mattinata di confronto e approfondimento per accendere i riflettori su un fenomeno sempre più diffuso e complesso. In occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto lilla, dedicata ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, professionisti sanitari, istituzioni e associazioni si sono riuniti alla sala Colonne dell’ospedale di Piacenza per un incontro che ha messo insieme dati, esperienze cliniche e nuove prospettive di cura.
La riflessione è partita dai numeri del territorio, illustrati da Massimo Rossetti, direttore del Dipartimento Salute mentale dell’Ausl di Piacenza. Attualmente sono 247 le persone in carico ai servizi per disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Dna) nel territorio. La grande maggioranza dei pazienti è costituita da femmine (91%), mentre i maschi rappresentano il 9%, un dato comunque in aumento negli ultimi anni e in linea con le medie italiane.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Viaggio tra gli espropriati della Statale 45 «Per un metro di asfalto una vita stravolta»
2.
Lulù, cucciola con soffio al cuore cerca famiglia: «Non può crescere in canile»
3.
Piacenza, i bunker e la guerra dei droni. «Tornano di moda i rifugi di 80 anni fa»
4.
Autovelox non localizzato in precedenza nulla la multa per passaggio con il rosso