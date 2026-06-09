Rigenerazione gengivale, a Piacenza oltre 300 dentisti da tutto il mondo

E' stata presentata oggi a Palazzo Farnese la "Rasperini Reunion 2026", il più importante appuntamento internazionale promosso dal centro di formazione iPerio Education dedicato alla rigenerazione gengivale e alla chirurgia dei tessuti molli, in programma a Piacenza dal 17 al 22 giugno. Alla conferenza stampa sono intervenuti Christian Fiazza, Assessore alla Cultura del Comune di Piacenza, il professor Giulio Rasperini, tra i massimi esperti mondiali di parodontologia e cofondatore di iPerio Education, e Raffaella Gallinari, General Manager di iPerio Education.

La Reunion porterà a Piacenza oltre 300 odontoiatri e professionisti provenienti da tutto il mondo, confermando la città come punto di riferimento internazionale per l'innovazione clinica e la formazione specialistica. L'evento, già sold out da settimane, prende il nome dal professor Giulio Rasperini, piacentino, docente e relatore internazionale, che ha scelto di mantenere nella sua città d'origine il cuore di questo progetto formativo di respiro globale.

E infatti, nonostante il raggiungimento del sold out, la segreteria di iPerio Education resta a disposizione dei professionisti piacentini che desiderassero ancora partecipare, sempre nell'ottica di valorizzare il legame con il territorio.

«La Reunion a Piacenza è un omaggio alle mie origini, al territorio e alle mie radici» dichiara il Professor Giulio Rasperini. «È l'occasione per accogliere colleghi provenienti da ogni continente, confrontarci sulle più recenti evidenze scientifiche della parodontologia e mostrare loro il patrimonio storico, artistico ed enogastronomico della nostra città, che merita di essere conosciuto e valorizzato a livello internazionale».

«La Rasperini Reunion rappresenta pienamente la missione di iPerio Education: promuovere l'eccellenza nella formazione odontoiatrica e diffondere le più avanzate conoscenze e tecniche cliniche in ambito parodontale e rigenerativo, con l'obiettivo ultimo di preservare e salvare i denti naturali», sottolinea Raffaella Gallinari. «È un impegno che portiamo avanti durante tutto l'anno, in Italia e all'estero, attraverso percorsi formativi d'eccellenza per professionisti della salute orale provenienti da tutto il mondo, integrando ricerca, pratica clinica, chirurgia dal vivo e confronto internazionale. Oggi iPerio Education è una realtà formativa strutturata che si avvale del contributo di una faculty composta da 7 formatori e 5 tutor, impegnati nello sviluppo dei programmi didattici e nell'accompagnamento dei partecipanti nei diversi percorsi di apprendimento. Il nostro obiettivo è trasferire conoscenze e competenze che migliorino la qualità delle cure, mettendo sempre al centro il paziente e la salvaguardia del dente naturale.»

Questo evento ne rappresenta la massima espressione, favorendo il confronto tra professionisti e la condivisione delle più recenti innovazioni scientifiche e cliniche. La Reunion - prosegue - è anche molto altro: è il luogo in cui la scienza dimostra la propria capacità di unire persone e competenze al di là dei conflitti. In questa edizione accoglieremo professionisti provenienti da Russia, Ucraina e Israele, una testimonianza di come la ricerca possa costruire ponti di dialogo e collaborazione anche nei momenti più complessi. Che tutto questo accada a Piacenza arricchisce ulteriormente il valore di un progetto che produce crescita e opportunità non solo per i clinici, ma per l'intera comunità che ci ospita».

Il programma scientifico prenderà il via il 17 e 18 giugno all'Auditorium Sant’Ilario, che per l'occasione si trasformerà in un laboratorio ad alta tecnologia dedicato ai workshop pratici sulla gestione dei tessuti molli e sulla rigenerazione della papilla gengivale. I partecipanti lavoreranno in piccoli gruppi utilizzando microscopi operatori e modelli anatomici appositamente realizzati per l'esercitazione.

Le giornate centrali del congresso, il 19 e 20 giugno, si svolgeranno negli spazi di Volumnia, dove si alterneranno alcuni tra i più autorevoli specialisti internazionali della disciplina. A guidare il confronto scientifico saranno il Professor Giulio Rasperini e il Dr. Istvan Urban, considerato uno dei massimi esperti mondiali di rigenerazione ossea.

In cattedra saliranno relatori provenienti da Europa, Asia e Sud America: Iñaki Gamborena, Marcelo de Faveri, Masana Suzuki, Yudai Ogawa, Bryan Po-Jan Kuo, Emilia Kazarian e Giovanni Zucchelli. A coordinare i lavori saranno Giorgio Pagni e Massimo Simion. Grazie alle tecnologie di intelligenza artificiale, tutti i partecipanti potranno seguire i lavori con traduzione simultanea nella propria lingua.

Accanto all'eccellenza scientifica, la Reunion offrirà ai partecipanti un percorso di scoperta del territorio piacentino. Venerdì 19 giugno la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi ospiterà “Gum Royale”, il social event ufficiale della manifestazione, che consentirà agli ospiti internazionali di conoscere uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina attraverso una visita esclusiva e una serata di networking.

L'esperienza sarà ulteriormente arricchita dal contributo artistico di Davide Groppi e Giuseppe Tirelli, che porteranno negli spazi della Reunion il dialogo tra scienza, design e arte contemporanea, offrendo ai partecipanti un'immersione nelle eccellenze creative del territorio.

Non mancherà infine una significativa componente sociale. Grazie alla collaborazione con ACP Medici con l’Africa CUAMM, alla Reunion nasce iPerio Charity: durante l'evento saranno presentati gioielli artigianali il cui ricavato contribuirà a sostenere progetti sanitari dedicati alla maternità e alla salute nei Paesi africani in cui l'organizzazione opera. Durante l’intera giornata di venerdì 19 giugno presso Volumnia e nel corso della serata alla Galleria Ricci Oddi, i partecipanti avranno infatti l’opportunità di contribuire direttamente a questa causa: le fondatrici di ACP saranno presenti con le loro creazioni gioiello e l’intero ricavato delle donazioni sarà devoluto ai progetti di salute materna e infantile portati avanti dall’associazione.

Un’occasione per unire la partecipazione alla Reunion a un atto di generosità concreto, trasformando un oggetto di valore in un aiuto tangibile per chi ne ha più bisogno.

«Piacenza – afferma l’assessore Fiazza - saprà mostrare, in occasione di questo grande evento che rappresenta una straordinaria opportunità di promozione del territorio, il suo volto più accogliente. Ringrazio il professor Rasperini e gli organizzatori per aver scelto la nostra città come sede di un appuntamento così prestigioso, di rilievo internazionale, valorizzandone non solo la centralità strategica sotto il profilo geografico, ma anche l'identità e il patrimonio storico-artistico, fulcro del percorso verso la candidatura a Capitale europea della Cultura 2033, di cui gli ospiti provenienti da tutto il mondo potranno andare alla scoperta».

Con il patrocinio del Comune di Piacenza, dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza, di ANDI Provinciale e ANDI Emilia-Romagna, la Rasperini Reunion 2026 conferma la capacità della città di attrarre eventi di livello internazionale, trasformando Piacenza in un luogo di incontro tra ricerca scientifica, cultura, solidarietà e valorizzazione del territorio. Un percorso che guarda già al futuro, con l'organizzazione al lavoro sulla prossima edizione del 2027.