Sensibilizzare su una malattia poco conosciuta: Angioedema day

Anche quest’anno, Piacenza organizza all’Angioedema day, iniziativa pensata per sensibilizzare cittadini e professionisti sanitari su una malattia ancora poco conosciuta. L’appuntamento è per lunedì 22 giugno alle 17 nella sala congressi di Malattie infettive (edificio 9A), l’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e non richiede prenotazione.

Nel corso del pomeriggio, medici e infermieri del Centro regionale per l’angioedema ereditario dell’Azienda Usl di Piacenza, punto di riferimento per l’Emilia-Romagna, saranno a disposizione per approfondire i principali aspetti della patologia, dai sintomi ai percorsi diagnostici, dalle modalità di presa in carico alle terapie oggi disponibili. Il Centro regionale per l’angioedema ereditario ha sede nell’unità operativa di Allergologia dell’ospedale di Piacenza (primo piano, ingresso 7C) diretto dalla dottoressa Silvia Peveri e rappresenta un punto di riferimento per la diagnosi, la presa in carico dei pazienti e la gestione dei percorsi terapeutici, contribuendo a garantire un’assistenza specialistica qualificata a livello regionale.