Solidarietà alla Breast unit, da Armonia donazione per l’ambulatorio di Nutrizione clinica

Armonia è da sempre al fianco delle donne e di chi se ne prende cura, lo conferma anche la donazione di 4.500 euro destinata all’ambulatorio di Nutrizione clinica e malattie metaboliche della Breast Unit dell’Ausl di Piacenza. Il contributo, messo a disposizione dall’associazione presieduta da Erika Caffi, consentirà l’acquisto di una strumentazione tecnologica fondamentale per la presa in carico nutrizionale delle donne operate al seno, seguite all’interno del percorso della Breast unit.

Presenti alla consegna Dante Palli, direttore della Chirurgia senologica, e la dottoressa Jessica Rolla, responsabile dell’ambulatorio. La somma sarà impiegata per l’acquisto di una bioimpedenziometria (BIA), uno strumento che permette di valutare in modo non invasivo la composizione corporea (massa magra, massa grassa e distribuzione dei liquidi) offrendo dati essenziali per personalizzare e monitorare nel tempo il percorso nutrizionale delle pazienti. «Seguiamo le donne operate al seno lungo tutto il percorso della Breast unit – ha spiegato Rolla – e sappiamo quanto la nutrizione rappresenti un elemento centrale della cura. La chemioterapia può determinare condizioni di malnutrizione, così come l’eccesso di peso costituisce un fattore di rischio per la recidiva. La bioimpedenziometria ci consente di andare oltre il semplice peso, valutando la qualità della composizione corporea: possiamo così capire se le pazienti stanno recuperando massa muscolare o se, anche in presenza di sovrappeso, esistono situazioni più complesse come l’obesità sarcopenica».