Sam Mendes gira la storia dei Beatles in 4 film: «C'è ancora tanto da raccontare»

Quattro film per raccontare i Beatles, la cui uscita è prevista nell’aprile 2028, del grande regista e sceneggiatore inglese Sam Mendes. È un vero e proprio evento cinematografico, che abbraccia la storia musicale più straordinaria di sempre.

Già noto il cast della quadrilogia di Mendes, che forse uscirà in simultanea nelle sale, ma non è detto. Tanto che la Sony Pictures ha parlato di un possibile «calendario dalla cadenza innovativa». Nel ruolo degli attori protagonisti ritroveremo: Barry Keoghan (visto in “Saltburn”) nel ruolo di Ringo Starr, Paul Mescal (“Gladiator Due”, “Normal people”) in quello di Paul McCartney, Harris Dickinson (“Baby Girl”) nei panni di John Lennon e Joseph Quinn (“Gladiator”) nella parte di George Harrison.

Sam Mendes lancia così il progetto: «Ogni uomo ha la sua storia, ma insieme sono leggendari».

Il cast

L’intento del regista è quello di «fare 4 film, ciascuno raccontato dal punto di vista di uno dei Fab Four». Ogni film racconterà, dunque, la parabola della leggendaria band dal punto di vista di uno dei suoi membri: «La narrativa - ha spiegato Mendes in una conferenza stampa a Las Vegas, circondato dai quattro attori protagonisti - si intreccerà in vari modi, a volte con sovrapposizioni e altre volte no». Quel che è certo è che la sfida è molto ardua e allettante, il progetto unico e interessante e le aspettative altissime. Ma Mendes non è certo il primo che passa e punta, giustamente, in alto, forte anche del proprio «animo britannico».

Premio Oscar per la miglior regia del suo film d’esordio, il celeberrimo “American Beauty” (2000), nonché regista di “Era mio padre” (2002), “Skyfall” (2012), “Spectre” (2015), “1917” (2019) e il più recente “Empire of The Light”, Sam Mendes è anche uno stimato e pluripremiato regista teatrale.

Tra le prime riprese già girate, quelle sulle strisce a Abbey Road

Le riprese sono iniziate da poco e la loro durata prevista è «di circa un anno», anche alla luce dell’agenda dei singoli attori. Intanto sono uscite le prime immagini girate sulle famigerate strisce pedonali a Abbey Road che ricalcano la celebre sessione fotografica per la copertina dell'album omonimo.

Il lavoro segna la prima volta in cui Apple, i Beatles ancora in vita Paul e Ringo e gli eredi di George e John hanno accettato di concedere i diritti per la storia e la musica in un film.

A Las Vegas, Mendes ha citato le parole della canzone “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, insieme agli attori, in coro: «It’s wonderful to be here, it’s certainly a thrill, you’re such a lovely audience, we’d like to take you home with us! Questa sarà forse l’occasione per approfondire la nostra conoscenza dei Beatles - ha proseguito il regista -. Francamente, ci serve un grande evento cinematografico per fare uscire la gente di casa, oggi».

Mendes ha aggiunto di aver «pensato per anni a fare un film sui Beatles» e di aver capito che «la loro storia è troppo grande per un singolo film». Ecco, dunque, la quadrilogia: «C’è ancora tanto materiale inesplorato che aspetta solo di essere raccontato, anche alle giovani e future generazioni».