Sanremo: bellezza retro glam con capelli al naturale e trucco nude

Ditonellapiaga: maxi eyeliner e labbra rosso fuoco

Ditonellapiaga è stata grande rivelazione di questo Festival. Una canzone inaspettata e che rompe le righe e beauty look che lasciano il segno sono stati i suoi caratteri distintivi. Margherita Carducci ha conquistato con code alte e voluminose e un trucco sempre impeccabile: palpebre chiare opache, maxi eyeliner grafico e labbra rosse che catalizzano l’attenzione. Il truccatore, Daniele Peluso per Mulac Cosmetics e l’hairstylist Danilo Spacca hanno lasciato il segno. «Un look estremamente ricercato, con una base nude, ma con il rossetto rosso che domina prepotentemente il viso. I capelli, acconciati in un semi raccolto con ciocca lunga dietro, hanno calorizzato al meglio il viso nonostante la sua forma molto regolare. Anche gli accessori scelti dalla cantante hanno arricchito la sua immagine già bella strong», racconta Scaffidi, Beauty Coach e Hair Stylist.

Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini: eleganza nude

«Elettra ha portato sul palco capelli sciolti, mossi sul lungo che hanno reso la sua immagine particolarmente elegante. Una chioma che spinge sulla naturalità, ma che non abbandona un certo lato wild con l’effetto bagnato. Almeno per questo Festival, poi si vedrà, la cantante ha abbandonato il suo tipico look più aggressivo, optando per uno più naturale, meno artificioso che l’ha resa splendida», dichiara Tony Scaffidi. Il trucco è targato Kiko Milano e punta su occhi sfumati nei toni del bronzo, glamour, scintillante e dal tratto felino, arricchiti da micro particelle luminose che amplificavano la luce e intensificavano la profondità dell’espressione. La bocca è vestita da un lipstick rosa malva opaco.

Mara Sattei

Mara Sattei: romantica anni Trenta

Eterea e luminosa, Mara Sattei ha sfoggiato un make up molto romantico curato da Alessandra Andreotti per Lancôme. Lo sguardo è scolpito, ma con morbidezza, e le labbra sono nude ed eleganti. Anche i capelli sono molto luminosi, a contrasto con le radici scure in evidenza. A firmare l’hair look è Salvo Filetti e Compagnia della Bellezza, in collaborazione con Redken. «Il taglio è pieno, classico, un long bob molto anni Trenta che dona un risultato naturale, morbido, elegante. Un taglio tornato molto di moda in grado di valorizzare diversi tipi di viso», spiega Tony Scaffidi. Per preparare l’hairlook in tutta la fase di pre-styling è stata utilizzata la gamma di prodotti Redken Acidic Bonding Concentrate, avendo particolarmente cura di proteggere le lunghezze dal calore dello styling attraverso l’applicazione del termoprotettore Acidic Bonding Concentrate Leave-in Treatment. Un prodotto formulato per garantire un nutrimento intenso e per facilitare lo styling donando alle fibre un finish setoso.

Serena Brancale

Serena Brancale: ritorno al naturale

La cantante barese quest’anno sembrava gridare a pieni polmoni “less is more” avendo optato per un look semplice, fine, senza essere banale. «Grande ritorno al suo colore di capelli naturale, che le sta molto bene, anche se perde quello sprint che solo il platino sapeva darle», commenta Tony Scaffidi. «In generale questo Festival ha visto il ritorno a capelli dai toni freddi, naturali. Anche il trucco è semplice e valorizza il suo incarnato mediterraneo». Il bob è lineare, il make up punta sulla luminosità con labbra glossy. Il risultato è un beauty look minimal chic senza strafare.

Levante

Levante: glowy e d’impatto

Claudia Lagona è apparsa luminosa al Festival della canzone italiana. Il punto focale del look, curato da Valentina Raimondi per Armani Beauty, è proprio la luce. Non passano inosservate anche le unghie rouge noir per la cantante, in pendant con il burgundy appena accennato sulle palpebre che è stato applicato in maniera allungata, a mo’ di matita e che ha contribuito a dare carattere e personalità al look. Il raccolto retro glam è realizzato da Grant Hairdresser.