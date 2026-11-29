Ogni giorno quasi tre milioni di persone attraversano la stazione di Shinjuku, a Tokyo, la più frequentata del mondo. Un flusso di viaggiatori dal quale le compagnie ferroviarie giapponesi ricavano ben più del prezzo dei biglietti, grazie a un modello di business che affianca ai trasporti la gestione di grandi magazzini e centri commerciali lungo le proprie linee, trasformando così i passeggeri in potenziali clienti. È proprio questo in-treccio tra ferrovie e commercio ad aver ispirato questo gioco da tavolo, in cui da due a quattro partecipanti cercano di fare fortuna nella capitale giapponese.

Il tabellone riproduce 23 quartieri di Tokyo, nei quali arrivano passeggeri in cerca di cibo, abbigliamento, libri o prodotti elettronici. Ciascuno è rappresentato da un dischetto che indica cosa desidera acquistare e l’obiettivo è riuscire ad attirarlo nei propri negozi.

A ogni turno si possono compiere due azioni differenti, scegliendo tra cinque: aprire un punto vendita, trasformarlo in un grande magazzino, costruire binari, far viaggiare i passeggeri oppure procurarsi nuove carte. Queste riportano i nomi dei quartieri e de-terminano dove si possono compiere alcune azioni: una carta Shibuya, ad esempio, permette di aprire o ampliare un punto vendita in quella zona oppure di far partire da lì un gruppo di potenziali acquirenti.

Per costruire un singolo tratto ferroviario, invece, non occorre spendere carte. C’è però una particolarità che rende le cose più interessanti: i binari appartengono a chi li ha posati, ma tutti possono utilizzarli. Quando un giocatore utilizza una tratta costruita da un avversario, quest’ultimo riceve una nuova carta in cambio, per cui anche i collegamenti sfruttati dagli altri possono rivelarsi vantaggiosi.

Nel frattempo, la città si popola di nuovi passeggeri, estratti casualmente da un sacchetto e distribuiti nei vari quartieri, mentre una fila di quattro carte permette di conoscere in anticipo dove arriveranno i prossimi. Quando un giocatore decide di far viaggiare i passeggeri, tutti quelli presenti nel quartiere di partenza seguono lo stesso itinerario, ma ciascuno si ferma al primo negozio che vende ciò che cerca, anche se appartiene a un avversario. I grandi magazzini possono soddisfare qualsiasi richiesta, ma ogni punto vendita può accogliere un solo cliente per viaggio, mentre gli altri proseguono fino alla successiva occasione di acquisto oppure restano dove termina il percorso.

Per avere successo bisogna pianificare con attenzione le proprie mosse perché a fine partita conta soprattutto la varietà: conquistare un cliente per ciascuna delle quattro categorie vale dieci punti, molti di più di quelli che si ottengono accumulandone quattro dello stesso tipo. Conviene quindi investire nei quartieri dove stanno per arrivare nuovi acquirenti oppure costruire collegamenti che potrebbero rivelarsi utili nei turni successivi? Meglio concentrare le attività nelle zone più frequentate o distribuirle in tutta Tokyo?

Il bello di Shinjuku è che ogni decisione può avere conseguenze difficili da prevedere. All’inizio la mappa è quasi vuota, ma con l’espansione della rete e l’apertura di nuove attività le possibilità si moltiplicano, insieme alle occasioni di ostacolarsi a vicenda. Una ferrovia realizzata per raggiungere i propri punti vendita può diventare una comoda scorciatoia per un rivale, mentre basta che qualcuno sposti un gruppo di viaggiatori su cui si era puntato per mandare all’aria un piano preparato con cura. In compenso, poche cose danno altrettanta soddisfazione quanto vedere una strategia studiata con largo anticipo funzionare alla perfezione, magari riuscendo a riempire i propri negozi proprio grazie ai collegamenti degli avversari.

Shinjuku ha regole abbastanza semplici da risultare accessibile anche a chi non ha grande esperienza con i giochi da tavolo moderni, ma offre una profondità strategica capace di soddisfare anche i più esperti. Particolarmente riuscite sono le partite in tre o quattro, quando la maggiore competizione moltiplica le occasioni di interazione e gli imprevisti. Ne risulta un’esperienza coinvolgente, in cui ogni viaggio può riservare sor-prese e la strada più breve non è necessariamente quella che porta agli affari migliori.