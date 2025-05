"Star Bene" a Calendasco, centinaia di visitatori tra yoga, meditazione e cibo sano

Al castello di Calendasco si è svolta la prima edizione di «Star Bene», una giornata interamente dedicata al benessere psicofisico. L’evento, ideato da Gisella Torselli, ha attirato centinaia di persone, superando di gran lunga le 150 prenotazioni iniziali. «È andata molto meglio del previsto, siamo davvero soddisfatti» ha commentato l’organizzatrice.

Dalle 9.30 alle 19.30, oltre venti appuntamenti gratuiti tra convegni, consulenze, pratiche e laboratori hanno animato le sette sale del castello. Grande interesse per gli incontri dedicati all’alimentazione consapevole, alla fermentazione, al rapporto tra cibo e mente, ma anche per le pratiche di yoga, meditazione, musicoterapia e taijiquan, disciplina cinese che con movimenti lenti e controllati favorisce l’armonia tra corpo e respiro.

«Cosa ti manca per essere felice?» è la domanda al centro della manifestazione, che punta a stimolare riflessioni lontane dai beni materiali. Molto seguiti i laboratori esperienziali, dal soulcollage al caviardage, fino alla preparazione di oli essenziali e ai bagni sonori. Applausi per il tai-chi accompagnato dal violino di Kaori Ogasawara, musicista della Scala, e per l’intervento di Amadio Bianchi, presidente del Movimento mondiale Ayurveda.

In piazza Bergamaschi, spazio al cibo sano con i Contadini Resistenti, produttori locali e food truck. Presenti anche banchi solidali per sostenere le associazioni «Armonia» e «L’albero di Yoshua». In chiusura, il concerto del coro pop «I Tasti Neri».