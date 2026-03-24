Con la TutAnkhamon i ragazzi del voltArch a caccia di finale
La competizione nell’ambito della FIRST LEGO® League Challenge 2026
Mariangela Milani
|2 ore fa
Una tuta “intelligente”, dotata di sensori in grado di rivoluzionare la sicurezza e salvaguardare le condizioni fisiche degli archeologi impegnati negli scavi. Con TutAnkhamon, questo il nome della tuta intelligente, i ragazzi e le ragazze della squadra voltArch dell’Istituto tecnico Volta di Borgonovo tenteranno di aggiudicarsi la finale nazionale di robotica che dal 2 al 5 maggio li porterà a Civitavecchia Barcellona, a bordo di una nave Grimaldi Lines. La tuta progettata e realizzata tra le aule del Polo Volta di Borgonovo, nell’ambito della FIRST LEGO® League Challenge 2026, ha già conquistato il premio come miglior progetto innovativo alla recente finale regionale. "Pensiamo – dicono – che una soluzione come quella che abbiamo ideato possa trovare applicazione anche in altri ambiti professionali, che non siano solo quelli legati al mondo dell’archeologia".
Parallelamente, gli studenti sono alla ricerca di aziende interessate a sostenere il progetto e accompagnarne la crescita. "Il nostro obiettivo è trasformare questa idea in una soluzione concreta e utilizzabile", spiegano gli studenti. "Per questo cerchiamo realtà disposte a investire su di noi". Per informazioni è possibile contattare il team tramite [email protected] e [email protected]
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