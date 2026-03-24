Con la TutAnkhamon i ragazzi del voltArch a caccia di finale

Una tuta “intelligente”, dotata di sensori in grado di rivoluzionare la sicurezza e salvaguardare le condizioni fisiche degli archeologi impegnati negli scavi. Con TutAnkhamon, questo il nome della tuta intelligente, i ragazzi e le ragazze della squadra voltArch dell’Istituto tecnico Volta di Borgonovo tenteranno di aggiudicarsi la finale nazionale di robotica che dal 2 al 5 maggio li porterà a Civitavecchia Barcellona, a bordo di una nave Grimaldi Lines. La tuta progettata e realizzata tra le aule del Polo Volta di Borgonovo, nell’ambito della FIRST LEGO® League Challenge 2026, ha già conquistato il premio come miglior progetto innovativo alla recente finale regionale. "Pensiamo – dicono – che una soluzione come quella che abbiamo ideato possa trovare applicazione anche in altri ambiti professionali, che non siano solo quelli legati al mondo dell’archeologia".

[email protected] Parallelamente, gli studenti sono alla ricerca di aziende interessate a sostenere il progetto e accompagnarne la crescita. "Il nostro obiettivo è trasformare questa idea in una soluzione concreta e utilizzabile", spiegano gli studenti. "Per questo cerchiamo realtà disposte a investire su di noi". Per informazioni è possibile contattare il team tramite [email protected]